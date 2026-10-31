Alessandro Nesta: “Avremo di fronte un Pisa forte ma non dobbiamo aver paura di nessuno”

Written by Redazione• 11:46 am• Pisa SC

PISA – Il tecnico dell’Avellino Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Pisa in programma domenica 1 novembre alle 15. Queste le sue dichiarazioni che abbiamo raccolto dal portale “Avellino Today”

di Maurizio Ficeli

Il tecnico Irpino indica la strada: “E’ una di quelle partite dove dobbiamo iniziare subito forte, mettendo in difficoltà l’avversario. Serve una gara di equilibrio, le gare sono lunghe. Bisogna attaccare sì, ma bene, con giusti tempi“.

Sul Pisa: “Squadra forte, costruita per vincere, ha ricambi importantissimi, ma anche l’Avellino ha la sua forza, quindi dobbiamo mettere in campo ogni goccia di sudore e fare una partita seria.Mi aspetto una squadra che vada forte domani, avremo di fronte una squadra forte ma non dobbiamo aver paura di nessuno. Le nostre armi le abbiamo“.

La questione dei cali di concentrazione: “Come tutte le squadre abbiamo minuti dove non siamo brillanti, dobbiamo gestire meglio quei momenti. Paghiamo caro quei 10-15 minuti dove caliamo e prendiamo gol e quindi non dobbiamo prendere gol quando caliamo, come è giusto che sia. Bisogna tenere duro in quei minuti lì“.

Tattica e cambi di modulo: “Il problema è stato il mercato fondamentalmente. Abbiamo provato a prendere tanti giocatori per fare gli esterni d’attacco, ma se questi alla fine non sono venuti, non puoi fare diversamente. Alla fine Ciervo è andato a Cagliari, Licina alla Cremonese, Compagnon al Verona, aiutatemi a dire. Quindi devi prendere un’altra strada, che è stata il 3-5-2. Che è stata fatta bene. Con Russo e Di Paolo larghi e la punta centrale. Inoltre non abbiamo i centrocampisti che possono giocare a due, per caratteristiche .Cambiare modulo una gara che va male non va bene. Per cambiare modulo devi avere i giocatori adatti per farlo. Noi abbiamo provato a fare un 4-2-3-1, non ci siamo riusciti, abbiamo avuto l’intelligenza di cambiare“.

Sul turnover, il tecnico osserva: “Poche squadre hanno cambiato, la media è 5-6 per squadra. Il calcio è cambiato, vedete che in Serie A e B ci sono sempre meno 0-0. Quindi bisogna cambiare. E domani vediamo. Io mi fido dei giocatori che ho messo, faccio le scelte prima. Ho cambiato tutto il centrocampo, rischiando. Ma mi fido, poi avessimo vinto lì, grande centrocampo. Purtroppo il campo parla sempre, ma la fiducia per loro non cambia. Alcuni giocatori sono difficili da togliere“.

Last modified: Ottobre 31, 2026