Alessandro Nesta: “Abbiamo fatto una grande partita”

Written by Redazione• 5:11 pm• Pisa SC

PISA – Gongola Alessandro Nesta, il suo Avellino non vinceva da oltre un mese dalla gara contro la Sampdoria. Con i tre punti conquistanti dopo la vittoria contro il Pisa, gli irpini hanno agganciato a quota 15 la squadra di mister Paolo Bianco, in classifica. Queste le sue parole al termine della gara contro i nerazzurri.

di Antonio Tognoli

“Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo messo in difficoltà il Pisa. Oggi dovevamo fare risultato e ci siamo riusciti. Il Pisa in contropiede ha giocatori forti che possono farti male. La serie B è maladetta, in pochi giorni cambiano molte cose, è un campionato difficile ed imprevedibile. La continuità si raggiunge con il lavoro e la costanza“

Last modified: Novembre 1, 2026