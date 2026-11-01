Written by Novembre 1, 2026 5:11 pm Pisa SC

Alessandro Nesta: “Abbiamo fatto una grande partita”

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PISA – Gongola Alessandro Nesta, il suo Avellino non vinceva da oltre un mese dalla gara contro la Sampdoria. Con i tre punti conquistanti dopo la vittoria contro il Pisa, gli irpini hanno agganciato a quota 15 la squadra di mister Paolo Bianco, in classifica. Queste le sue parole al termine della gara contro i nerazzurri.

di Antonio Tognoli

Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo messo in difficoltà il Pisa. Oggi dovevamo fare risultato e ci siamo riusciti. Il Pisa in contropiede ha giocatori forti che possono farti male. La serie B è maladetta, in pochi giorni cambiano molte cose, è un campionato difficile ed imprevedibile. La continuità si raggiunge con il lavoro e la costanza

Last modified: Novembre 1, 2026
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