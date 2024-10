Alessandro Arena: “Non era facile vincere a Bolzano. Ero al mio primo rigore”

Scritto da admin• 6:01 pm• Pisa SC

PISA – Al termine della gara vittoriosa del “Druso” parla Alessandro Arena, che con la sua rete su penalty ha risolto la gara a favore del Pisa

di Maurizio Ficeli

“Un ottimo risultato in un campo non facile, sul rigore ho spiazzato il portiere, li avevo già tirati a Gubbio. Qui era il mio primo rigore, c’era un pochettino di ansia, ma dai è andata bene, questo è un rigore da tre punti, ma ora bisogna stare sul pezzo, sarà una settimana difficile e bisogna restare concentrati. Il Sudtirol non era facile da affrontare ma ce l’abbiamo fatta”.

