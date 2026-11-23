Written by Redazione• 1:16 pm• Pontedera, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Un’energia nuova ha acceso Pontedera nel fine settimana appena trascorso, raccogliendo una risposta straordinaria da parte del pubblico: un entusiasmo contagioso ha unito i locali del centro sotto un’unica, grande identità. Si chiude con un bilancio ampiamente all’altezza delle aspettative la prima edizione di “Alchimia – Percorsi da bere, locali da vivere”, andata in scena venerdì 20 e sabato 21 novembre.

Per due serate consecutive i 16 locali aderenti (Beat, Birreria Arcadia, Bulldog’s Pub, Burger Bar, Caffetteria del Corso, Chimney Pub, Il Chicco Nero, Il Cicchetto La Fenice, Il Giradischi, L’Angolo, Mandarino, Obsession, Tiny Bar, Vino e Alici, Vivo e Zanobini) si sono trasformati nei protagonisti di un itinerario del gusto e della convivialità capace di richiamare centinaia di cittadini e visitatori anche fuori Comune. La grande risonanza mediatica dell’evento e la qualità delle proposte messe in campo, tra degustazioni d’autore, serate a tema, dj set e mixology ricercata, hanno dimostrato come il fare rete sia la chiave vincente per animare il centro urbano. Archiviata con pieno successo questa prima edizione, Confcommercio Pisa è già al lavoro per raccogliere gli spunti emersi e cercare di trasformare “Alchimia” in un appuntamento fisso del calendario cittadino.

“È stata una scommessa vinta su tutta la linea, che celebra l’orgoglio dei locali e la forza di fare squadra ” dichiara Lorenzo Nuti, presidente di Confcommercio Pontedera. “Vedere tutte le attività lavorare fianco a fianco con questo entusiasmo, riconoscendosi in un progetto comune e trasmettendo ai clienti la propria passione, è la soddisfazione più grande. La risposta del pubblico ha premiato la qualità e la creatività dei nostri locali, dando a tutta Pontedera un’immagine viva, attrattiva e accogliente. I commercianti sono entusiasti e ci chiedono già di replicare: questa prima edizione ha gettato le basi per un appuntamento destinato a crescere ancora”.

“Il successo di Alchimia certifica la maturità e la compattezza di una categoria che, quando viene messa nelle condizioni di esprimersi e fare sistema, sa generare valore economico e sociale per l’intero territorio” sottolinea Luca Favilli, coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa. “La grande partecipazione registrata nel weekend e l’attenzione ottenuta dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta. Oggi Confcommercio a Pontedera esce da questa esperienza ancora più forte, autorevole e credibile, confermandosi il punto di riferimento concreto per chi fa impresa e vuole costruire iniziative di qualità per il rilancio della città”.

Last modified: Novembre 23, 2026