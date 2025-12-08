Alberto Gilardino: “C’è amarezza e gradissimo dispiacere, ma credo molto in questa squadra”

Written by Antonio Tognoli• 5:58 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico Alberto Gilardino analizza in sala stampa nel dopo gara la sconfitta contro il Parma.

“Credo che la fotografia della partita ce l’ho ben presente. Il primo tempo è stato equilibrato ed è stato decisivo un episodio. La ripresa si è giocata ad una porta ed a senso unico. Abbiamo fatto 49 cross. C’è amarezza, grandissimo dispiacere, ma credo in questa squadra, in questi ragazzi. Ci prepareremo al massimo per la sfida di venerdì. Nzola ha fatto una stupidaggine, un giocatore come lui non deve farle, Akinsanmiro giocherà a Lecce e poi non lo avremo più“.

“Nei primi 15′ siamo stati troppo prevedibili, però queste sono partite che implicano certi aspetti mentali. C’è bisogno di crescere. A parte i primi 12′ la squadra dopo il gol ha saputo reagire creando tante palle gol nella ripresa. In questi momenti bisogna essere calmi e lucidi e preparare bene la partita di venerdì contro il Lecce“.

“Abbiamo cercato gli esterni perchè il Parma giocava con Estevez al centro della difesa. Sono stati molto bravi, noi abbiamo cercato di aggirare la loro difesa, ma non ci siamo riusciti. C’è da migliorare molto, cercheremo di lavorarci“.

