Alberto Aquilani: “Dobbiamo trasformare i fischi in applausi”

Pisa SC

”Bonfanti ha problemi muscolari e non è a disposizione con la Ternana”

PISA – Torna a parlare dopo un silenzio stampa lungo oltre un mese il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani alla vigilia della sfida contro la Ternana, forse una delle più delicate della stagione.

di Giovanni Manenti

SUL SILENZIO STAMPA. “Per il silenzio stampa mi sono solo adeguato a quello che aveva deciso la società, ma non è cambiato nulla per quanto concerne il mio lavoro che non è certo modificato da una conferenza stampa più o meno”.

CRESCITA DELLA SQUADRA. “Secondo me siamo cresciuti negli ultimi mesi, solo siamo stati troppo penalizzati da episodi che hanno fatto sì che i risultati non fossero stati all’altezza della prestazione”.

MAI VINTE DUE GARE CONSECUTIVE. “Il fatto che non si siano mai vinte due gare consecutive rappresenta un problema sul quale stiamo lavorando per evitare, che ciò non avvenga attraverso una maggiore attenzione nei momenti cruciali”.

SUI FISCHI DEL PUBBLICO. “Per quanto riguarda i fischi da parte del pubblico, sono d’accordo con il Presidente che il fatto che avvengano dopo pochi minuti, possono essere prevenuti, fermo restando che il nostro compito è quello di far sì che gli eventuali fischi divengano applausi. Noi dobbiamo capire che le nostre risposte dobbiamo darle sul campo perché è solo attraverso i risultati che si guadagna autostima”.

SUI SINGOLI GIOCATORI. “Per quanto riguarda i singoli D’Alessandro lo vedo esclusivamente come esterno che può giocare alternativamente a destra o sinistra, così come la scelta di alternare Nicolas con Loria è stata a lungo ponderata considerando che per me Nicolas è uno dei migliori della Categoria così come Loria è uno dei migliori secondi ed il fatto che oggi il preferito sia lui non vuole certo dire che Nicolas sia stato accantonato”.

SU BONFANTI E I DIFENSORI. “Per quanto riguarda Bonfanti il ragazzo ha dei problemi di natura muscolare sui quali stiamo lavorando per chiarire la situazione e domani non è a disposizione, mentre il fatto che nelle ultime partite siano andati a segno i difensori, per me è un dato positivo, così come che il Pisa abbia portato un maggior numero di giocatori ad andare in goal rispecchia quello che è il nostro credo calcistico”.

SUGLI ABBRACCI. “Non mi interessa più di tanto che i giocatori mi vengano o meno ad abbracciarmi, la cosa importante è il fatto che ho a disposizione un gruppo di ragazzi eccezionali dal punto di vista umano e professionale, indipendentemente se riescono o meno a mettere in pratica i dettami tattici”.

SULLA CONSAPEVOLEZZA. “Per la gara contro la Ternana mi auguro che i giocatori abbiano la consapevolezza della delicatezza della partita, per non ripetere quegli errori che in diverse partite ci hanno penalizzato anche per difetto di attenzione e concentrazione“.

Last modified: Marzo 8, 2024