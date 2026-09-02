Al via nella sede CISL di Pisa il corso preparatorio per 400 posti nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

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PISA – Lunedì 7 settembre, alle ore 21, presso la sede della CISL di Pisa, in via Corridoni 34, si terrà l’incontro di presentazione del corso preparatorio al concorso per 400 posti nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 20 ore e sarà articolato in incontri bisettimanali, che si svolgeranno presso la sala riunioni della CISL di Pisa.

“Abbiamo scelto di organizzare questo corso per offrire ai candidati un supporto concreto nella preparazione al concorso – spiega Williams Frullini, Coordinatore Generale della FNS CISL di Pisa –. L’obiettivo è mettere a disposizione dei partecipanti strumenti, conoscenze e indicazioni utili ad affrontare al meglio la prova“.

Il corso sarà tenuto dal prof. Giovanni Bertero, che in passato ha già collaborato alla realizzazione dei percorsi formativi promossi dalla FNS CISL.

«Insieme alla FNS CISL abbiamo deciso di proporre questo percorso in presenza perché riteniamo che il confronto diretto e l’interazione con i partecipanti siano elementi fondamentali per favorire un apprendimento efficace e acquisire tecniche e nozioni utili al superamento della prova», sottolinea il prof. Bertero.

L’incontro di presentazione di lunedì 7 settembre sarà quindi un’occasione per conoscere nel dettaglio programma, modalità di svolgimento e organizzazione del corso.

Per ulteriori informazioni:

concorsovigilidelfuoco@cislpisa.it

Last modified: Settembre 2, 2026