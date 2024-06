Al via la seconda edizione del Trofeo del Litorale Pisano di Beach Soccer

Scritto da Antonio Tognoli• 4:34 pm• Pisa, Attualità

PISA – Dopo il successo riscontrato la scorsa estate – con 28 squadre partecipanti, 300 atleti di ogni età, 8 giornate di gare, 111 incontri ed oltre 500 reti segnate – torna con la sua seconda edizione il Trofeo del Litorale Pisano di Beach Soccer, riservato agli Under 18 presso la “Orange Beach Arena“.

di Giovanni Manenti

Il programma è stato illustrato mercoledì 5 giugno presso la Sede di ConfCommercio Pisa alla presenza, fra gli altri, del Direttore di ConfCommercio Pisa Federico Pieragnoli, del Presidente di ConfCommercio Litorale Pisano Luca Ravagni, del Presidente Sindacato Balneari ConfCommercio Pisa Fabrizio Fontani, dell’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa e del Presidente Associazione Italiana Persone Down Sandro Del Rosso, mentre il Pisa Beach Soccer era rappresentato dal suo Presidente Alessandro Donati, dal Consigliere Delegato Fabio Perrone, dal Responsabile Tecnico Ernesto Pasquini e dal giovane Tommaso Ciappi, deputato all’organizzazione del Torneo.

Organizzato da “Pisa Beach Soccer eventi” e “Pisa Beach Soccer 2014”, oltre a ConfCommercio Provincia di Pisa, e Sib ConfCommercio Pisa – con il patrocinio altresì del Comune di Pisa ed ACSI ed il contributo degli sponsor Lenergy, Koivers, Edilcomes e Generali Assicurazioni – il Torneo si svolgerà durante i quattro weekend – 6-7 Under 12 (Categoria 2012-’13), 13-14 Under 16 /Categoria 2008-’09), 20-21 Under 14 (Categoria 2010-’11) e 27-28Under 18 (Categoria 2006-’07) – del prossimo mese di luglio, con a poter prendere parte all’evento sia squadre in rappresentanza di Società sportive che formate autonomamente da ragazzi che vogliano cimentarsi in tale disciplina.

I relativi incontri si disputeranno nelle riferite date con inizio intorno alle 10:30 e conclusione alle 18:30 presso la ricordata “Orange Beach Arena” ed il termine per le relative iscrizioni è previsto al prossimo 24 giugno per la Categoria Under 12 che scenderà per prima in campo nel fine settimana del 6 e 7 luglio prossimi, con relative informazioni e modalità di iscrizione acquisibili contattando il n. 353-4105461 o tramite l’indirizzo mail: trofeolitoralepisano@pisabeachsoccer.it

Un Torneo che si pone come obiettivo di rendere sempre più attrattivo il nostro Litorale, coinvolgendo Società e ragazzi della Provincia di Pisa e delle confinanti, che può altresì divenire una importante vetrina per i più giovani per un eventuale inserimento nell’organico del Pisa Beach Soccer che milita nella Serie A della Lega Nazionale Dilettanti FIGC – e che, ricordiamo, è stato due volte Campione d’Italia nel biennio 2021-’22 – mettendo altresì in palio numerosi premi sia individuali che per le squadre vincitrici delle rispettive Categorie, con un’importante novità relativa alla presente edizione costituita dalla collaborazione con i ragazzi e ragazze dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) di Pisa, direttamente coinvolti nell’organizzazione dell’evento.

A commentare l’importanza di tale Torneo per il Litorale provvede il Presidente di ConfCommercio Litorale Pisano Luca Ravagni, sottolineando: “Come Associazione siamo molto soddisfatti di questa Manifestazione, giunta alla sua seconda edizione dopo il grande successo di quella inaugurale della scorsa estate, a conferma del fatto che tutte le attività sportive che si svolgono sul Litorale ottengono una notevole partecipazione di protagonisti e pubblico nel segno di “mens sana in corpore sano” che rappresenta il miglior atteggiamento nella vita quotidiana di ognuno di noi. Per il buon esito della Manifestazione“, conclude Luca Ravagni, “è stato di importanza fondamentale l’aver potuto avere a disposizione un impianto come quello della “Orange Beach Arena”, sorto su di uno spazio in precedenza adibito a spiaggia libera, ragion per cui mi sento in dovere di ringraziare la società PAGES Srl che gestisce la struttura, unitamente alla nostra Associazione ConfCommercio, facendo sì che i ragazzi si troveranno a giocare nuovamente su questo splendido campo“.

A tali parole fanno eco quelle del Consigliere Delegato del Pisa Beach Soccer Fabio Perrone, il quale evidenzia: “Questo torneo è fondamentale per noi in quanto, come ha dimostrato l’edizione inaugurale dello scorso anno, vede la partecipazione di tantissimi ragazzi di ogni età ottenendo un grande successo che ci auguriamo di ripetere anche quest’estate al fine di promuovere il più possibile il Beach Soccer e, perché no, avvicinare i ragazzi a questa disciplina affinché un domani possano auspicare di poter giocare in prima squadra. Pur essendo il Calcio uno Sport di contatto“, conclude Fabio Perrone, “è indubbio che giocare sulla sabbia attutisce parecchio questo tipo di contatto, così come posso tranquillamente affermare che il Beach Soccer aiuta per quanto concerne l’aspetto della coordinazione dei movimenti, una circostanza in ordine alla quale possiamo dire di essere avvantaggiati nel poter sfruttare per gli allenamenti un impianto come quello della “Orange Beach Arena” che rappresenta un importante punto di riferimento sia per la preparazione atletica della prima squadra e di tutto il Settore Giovanile, che per tutte le altre attività che si svolgono sul litorale, con un Camp previsto per il corrente mese di giugno, Tornei di Beach Volley e forse anche di Beach Tennis“.

Sotto il profilo strettamente organizzativo, il commento spetta a Tommaso Ciappi, il quale precisa: “Il Torneo avrà luogo in ognuno dei quattro weekend del prossimo mese di luglio, con incontri in programma dalle ore 10:30 e sino alle 18:30/19:00 e, rispetto all’edizione inaugurale dello scorso anno, si è aggiunta una nuova Categoria degli Under 18, sperando di riuscire ad aumentare il numero degli iscritti della scorsa estate, che ha visto protagonisti quasi 30 squadre e più di 300 ragazzi con oltre 100 partite disputate, ricordando come si possano iscrivere anche squadre singole composte da ragazzi amici fra di loro, per una Manifestazione che può altresì costituire una vetrina importante sia per le Società che per i singoli partecipanti, oltre che per la nostra Società che potrà visionare ed eventualmente selezionare per la prima squadra coloro che si dimostreranno con le maggiori qualità“.

Le conclusioni, spettano come di diritto all’Assessore allo Sport Frida Scarpa, la quale tiene a mettere in risalto: “Il Torneo ha il significato di portare sul nostro Litorale i giovani atleti, oltre che della Provincia anche delle città limitrofe, a formare un gruppo di oltre 300 ragazzini che animeranno la “Orange Beach Arena”, il tutto organizzato da una realtà di eccellenza del nostro Territorio che è il Pisa Beach Soccer, ragion per cui come Amministrazione Comunale è nostro chiaro intendimento voler rilanciare questa grande Associazione sportiva, oltre a riportare la festa, l’aggregazione e l’inclusione sul nostro Litorale. Quanto mai importante – conclude l’Assessore – è l’aver inserito nella seconda edizione la collaborazione con l’AIPD Pisa, in quanto siamo tutti consapevoli di come lo Sport significhi inclusione, trascinandosi dietro tantissimi valori di primaria importanza per la nostra Comunità, così che organizzare quattro weekend di eventi sportivi all’interno dei quali collaboreranno anche i ragazzi e le ragazze della ridetta Associazione, non può che essere il modo migliore sotto il profilo dell’aggregazione, mentre posso fin d’ora anticipare che non saranno poche le sorprese di questa estate, essendo intenzione rilanciare la nostra Città d’arte, che ha un Litorale meraviglioso e che merita di essere apprezzato e conosciuto a livello nazionale e, perché no, anche oltre confine”

Last modified: Giugno 5, 2024