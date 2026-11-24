Written by Redazione• 6:31 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

La software company nata a Pisa finanzierà la formazione specialistica del personale sanitario dell’Aoup per favorire l’attivazione di un servizio gratuito di dermopigmentazione ricostruttiva dedicato alle donne operate di tumore al seno.

PISA – Ancora un’iniziativa benefica a sostegno di un progetto della Fondazione Io sto con Chiara, dal nome “Di nuovo Me”, dedicato stavolta al recupero del benessere e della qualità della vita delle donne che hanno affrontato un intervento per tumore al seno.

Ad offrire il proprio supporto è l’azienda Apparound, enterprise software company italiana nata a Pisa e specializzata nei processi di vendita complessi, che ha deciso di investire in questo progetto di formazione del personale che punta a integrare il percorso senologico delle pazienti con la dermopigmentazione medicale ricostruttiva: una procedura non invasiva che ricrea visivamente l’areola e il capezzolo dopo una mastectomia e può contribuire quindi al recupero, nelle donne operate, della propria identità corporea, della femminilità e dell’autostima.

L’iniziativa si inserisce nell’attività della Fondazione Io sto con Chiara, ente filantropico del Terzo settore, costituita dall’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, impegnata a sostenere la sanità pubblica e a promuovere l’umanizzazione delle cure attraverso progetti rivolti ai pazienti e alle loro famiglie. Un ponte tra sanità, imprese e cittadini.

Il contributo di Apparound sarà destinato a finanziare un corso specialistico certificato in micropigmentazioneparamedicale e ricostruzione dell’areola 3D, rivolto al personale sanitario del Centro Senologico dell’Aoup. La struttura dispone già della strumentazione necessaria: la formazione degli operatori rappresenta quindi un passaggio essenziale per avviare il servizio in condizioni di sicurezza e secondo i requisiti previsti.

L’obiettivo è inserire il trattamento nel percorso assistenziale senologico e offrirlo gratuitamente alle pazienti operate di mastectomia all’ospedale di Pisa, evitando che debbano rivolgersi a strutture private per completare questa fase del recupero.

«La Fondazione ‘Io sto con Chiara’ nasce con una convinzione precisa – spiega il presidente Gabriele Siciliano -: la sanità non è fatta solo di eccellenza clinica e tecnologie all’avanguardia ma di attenzione alla persona, ascolto e umanizzazione dei percorsi di cura. In tal senso, il nostro ruolo è proprio quello di fare da ponte tra la sanità pubblica, i cittadini e le imprese illuminate del territorio. La partnership con Apparound dimostra come la responsabilità sociale d’impresa possa tradursi in un beneficio diretto e tangibile per la nostra comunità, sostenendo concretamente l’Ospedale e i suoi pazienti».

«Il percorso di cura per una donna colpita da tumore al seno non si esaurisce con l’intervento chirurgico – aggiunge la vicepresidente della Fondazione Grazia Valori, ma prosegue nella ricostruzione del proprio benessere psicologico e della propria immagine corporea. Con il progetto “Di Nuovo Me” restituiamo alle donne un tassello fondamentale della propria identità e serenità. Grazie alla formazione specialistica resa possibile da questa donazione, il Centro Senologico potrà offrire la dermopigmentazione gratuitamente all’interno del presidio pubblico pisano, garantendo equità di accesso e vicinanza alle pazienti nel momento più delicato del loro cammino».

«Sono felice – dichiara la direttrice generale dell’Aoup Katia Belvedere – che comincino a svilupparsi sinergie virtuose intorno alla nostra Fondazione e che le realtà imprenditoriali del territorio ne sposino la mission, che è quella di convogliare risorse integrative a sostegno dei progetti di miglioramento dell’accoglienza e di umanizzazione dei percorsi assistenziali ad alta specializzazione del nostro ospedale. Non bisogna infatti mai dimenticare che la cura intesa nel senso più completo del termine non deve tralasciare le ricadute sul piano emotivo, oltreché fisico, che la malattia comporta nei nostri pazienti. Quindi lavoriamo insieme per farci carico anche di questo aspetto, in tutte le branche specialistiche, in modo che chi viene in ospedale senta di essere ‘accolto’ oltreché curato».

«Desidero esprimere, a nome di tutta l’équipe dell’Unità operativa di Senologia – dichiara Livio Colizzi, chirurgo plastico (responsabile della sezione semplice interna di chirurgia plastica ricostruttiva) – un sincero ringraziamento ad Apparound per aver scelto di sostenere il progetto “Di Nuovo Me”. Nel percorso di cura di una donna colpita da tumore al seno, la guarigione oncologica e la ricostruzione chirurgica rappresentano tappe fondamentali, ma non sempre sufficienti a ritrovare pienamente il proprio equilibrio e la propria immagine corporea. La ricostruzione del complesso areola-capezzolo mediante dermopigmentazione medicale 3D rappresenta un passaggio importante nel completamento del percorso ricostruttivo. È un intervento che, pur avendo una finalità prevalentemente estetico-ricostruttiva, assume un significato profondo sul piano psicologico, relazionale e della percezione di sé. Come medici, sappiamo che prenderci cura di una paziente significa andare oltre la malattia e considerare la persona nella sua interezza, accompagnandola anche nel recupero della propria identità corporea e della qualità di vita».

«Questa donazione – rimarca Matteo Ghilli, direttore del Centro senologico e direttore f.f. dell’Unità operativa di Senologia – ci permette di trasformare una risorsa tecnologica già presente nella nostra struttura in un’opportunità concreta di cura, attraverso la formazione specialistica del personale sanitario e l’attivazione di un servizio dedicato, gratuito e accessibile alle donne operate. Con il progetto “Di Nuovo Me” vogliamo trasmettere a ogni donna un messaggio semplice ma fondamentale: il percorso di cura non si conclude quando si sconfigge la malattia, ma quando si torna a sentirsi pienamente se stesse».

«Per Apparound, sostenere iniziative come “Di Nuovo Me” significa rafforzare il legame con il territorio in cui siamo cresciuti e contribuire concretamente al benessere della comunità. Crediamo che un’impresa abbia anche la responsabilità di generare valore per le persone, andando oltre la propria attività quotidiana. L’iniziativa rinnova il sostegno di Apparound alla Fondazione Io sto con Chiara, già concretizzato con una prima donazione in occasione dello scorso Natale», dice Gianluca Cagiano, CEO & Founder di Apparound.

Last modified: Novembre 24, 2026