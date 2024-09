Al via a Palazzo Blu la mostra “150 anni dell’Ordine degli Avvocati”

Scritto da admin• 3:11 pm• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Per un’intera settimana, da lunedì 16 sino a domenica 22 settembre, si tiene a Palazzo Blu una Mostra dedicata ai 150 anni dalla costituzione dell’Ordine degli Avvocati di Pisa, un evento che si inserisce nel quadro delle Manifestazioni che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa ha promosso per celebrare tale traguardo e le cui finalità sono state illustrate in loco al mattino di lunedì 16 settembre dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pisa Avv, Paolo Oliva, alla presenza altresì dei due Curatori Avv. Stefano Borsacchi ed Avv. Lorenzo Pappalardo, nonché del Presidente della Fondazione Palazzo Blu, Dr. Cosimo Bracci Torsi.

di Giovanni Manenti

Dopo che alle ore 17 su lunedì 16 settembre si sarà tenuto presso l’Auditorium di Palazzo Blu un incontro dal titolo “Un Secolo e mezzo dalla parte dei Diritti“, a cui saranno presenti i succitati nominativi, oltre all’Avv. Stefano Del Corso, Presidente di Fondazione Pisa, nei restanti giorni la Mostra, situata al rinnovato quinto piano di Palazzo Blu, potrà essere visitata gratuitamente negli orari di apertura di Palazzo Blu – da martedì a venerdì dalle ore 10 alle 19ed il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 20 – così da ripercorrere attraverso fotografie e documenti relativi principalmente agli ultimi 50 anni, storie che non rappresentano esclusivamente quelle di un ceto professionale bensì di tutta la città e delle sue istituzioni, in particolare quella giudiziaria, facendo in modo di far conoscere più da vicino il Mondo Forense, l’evoluzione che ha subito, soprattutto nella sua componente di genere, rimanendo pur sempre ancorato ai valori tradizionali propri di questa professione.

Ecco pertanto che in molti, passando da una all’altra delle sette sale dedicate della Mostra, potranno ritrovare, in una “galleria” necessariamente e comprensibilmente incompleta, volti noti dei Legali che hanno svolto o che svolgono tuttora in città ed in provincia l’attività professionale non disgiunta, in non pochi casi, dall’impegno in campo istituzionale, politico, sociale ed associativo, per un evento che ricade altresì nell’anniversario degli 80 anni dalla liberazione di Pisa, circostanza alla quale Palazzo Blu dedicherà a breve una specifica Mostra con cui viene altresì ricordata la figura dell’Avv. Mario Gattai che resse le sorti della città e fu di sostegno ed aiuto ai cittadini nei terribili mesi dell’occupazione tedesca tra il giugno ed il settembre 1944.



A chiarire quale sia il significato della Mostra provvede il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pisa, Avv. Paolo Oliva, che riferisco: “non si tratta solo di celebrare i 150 anni dalla nascita dell’Ordine degli Avvocati, bensì l’Avvocatura pisana nel suo complesso nell’arco di un’intera settimana, così che questa Mostra in particolare evidenzia la bellissima vicenda di un gruppo di Professionisti che dal dopoguerra ad oggi ha tracciato una pagina per certi versi unica nella cultura e nella Storia della nostra città, dato che vi sono documentati passaggi difficili, al pari di altri conviviali così da rappresentare un film sulla Storia della nostra Avvocatura e sull’integrazione con il territorio, facendola divenire un evento imperdibile non solo per gli Avvocati ma per tutta la Comunità“.

Su cosa si prefigga tale Mostra lo definisce uno dei Curatori, l’Avv. Stefano Borsacchi, che evidenzia: “innanzitutto si tratta di una novità assoluta, in quanto sia in occasione delle celebrazioni del Centenario che di quella intermedia dei 130 anni, erano stati organizzati altri eventi, ma non una Mostra come quella inaugurata quest’oggi e che ha quale obiettivo l’offrire alla cittadinanza, oltre che agli Avvocati, un percorso soprattutto relativo agli ultimi 50 anni attraverso una scansione di sette Sezioni, alcune delle quali più strettamente legate al contesto ed all’attività professionale ed altre viceversa maggiormente collegate al tessuto ed alla Storia della città, in quanto spesso i Professionisti hanno anche ricoperto ruoli istituzionali, politici ed associativi, oltre a sviluppare temi che possono sembrare eccentrici ma che non lo sono rispetto al contesto cittadino, fra cui cito la grande lotta che venne fatta per l’istituzione a Pisa della Corte d’Appello e del TAR, pur conclusa con una sconfitta del sistema giudiziario, ma che ebbe il merito di unire come non mai questa città“.

“Ciò a dimostrazione“, conclude l’Avv. Borsacchi, “di come questa Mostra sia indirizzata ai cittadini oltre che ai Professionisti, in quanto, al di là dei profili di carattere istituzionale, negli Studi degli Avvocati passa la vita e gli interessi dei medesimi, ragion per cui ritengo che in questa esposizione di documenti e fotografie coloro che mi auguro in questa settimana verranno a visitarla ritroveranno immagini di Professionisti più o meno famosi che in questi ultimi 50 anni, ed alcuni di loro anche attualmente, tutelano i diritti, perché questo rappresenta il nucleo fondante di questo evento“.

Last modified: Settembre 16, 2024