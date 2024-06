Al Teatro Verdi di Pisa ASD Gaddidanza premia la divulgazione di cultura e arti performative

Scritto da admin• 8:03 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Per il terzo anno consecutivo l’associazione A.S.D. GADDIDANZA porta sul prestigioso palcoscenico del Teatro Verdi di Pisa l’evento no profit che andrà a premiare quei soggetti che a vario titolo sono stati protagonisti di divulgazione di cultura ed arti performative, mostrandosi così veicolo sociale di valori morali.

Un evento ambizioso. Un evento che solo una professionista come Patrizia Gaddi, divenuta ormai una istituzione nella nostra città di Pisa, poteva tirar fuori dal cilindro. Un evento nato per promuovere la cultura in tutte le sue forme, un premio nato per dare visibilità a tutti coloro che, spesso, portano avanti i valori della lealtà, dell’inclusione e della tolleranza nel silenzio. Un premio nato per dire grazie a tutte queste persone. Il titolo di quest’anno sarà: “And Now…” proprio per sottolineare l’attesa per questo atteso evento.

Il 27 Giugno 2024 andrà in scena la terza edizione di questo evento, ormai diventato un appuntamento fisso per la città di Pisa che vede coinvolte, oltre all’A.S.D. Gaddidanza, anche il Comune di Pisa, il Comune di san Giuliano Terme e la Provincia di Pisa che oltre a dare il patrocinio, partecipano attivamente premiando coloro più meritevoli nell’ambito della Cultura e delle arti figurative.

Saranno premiati con il Premio Informazione 2024” Antonio Tognoli direttore responsabile Pisanews con il Premio Danza Maria Vittoria Frascarelli, con il Premio Giovani Talenti Giacomo Bastiani e con il Premio Musica il Maestro Sandro Macelloni e infine per il Premio alla Carriera Artistica Stefania Pacifico.

