Al Teatro Nuovo arriva “Postremos”: un thriller al femminile sul potere

Written by Redazione• 3:26 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Sabato 14 novembre alle 21 lo spettacolo liberamente ispirato a “Il calapranzi” di Harold Pinter, con Eva Sabelli e Bianca Mastromonaco.

PISA– Due donne nascoste in una cantina, un montavivande che consegna ordini misteriosi e una domanda: chi sta davvero comandando? Sabato 14 novembre alle ore 21, il Teatro Nuovo di Pisa ospita “Postremos”, spettacolo scritto da Emilia Agnesa e Xhuliano Dule, liberamente ispirato a “Il calapranzi” di Harold Pinter.

In scena Eva Sabelli e Bianca Mastromonaco interpretano Simone e Rosa, chiuse nella cantina di un take away con piano bar. Le comande che ricevono dall’alto sembrano contenere indicazioni in codice su una prossima vittima. Il loro ruolo resta ambiguo: assassine, agenti segreti o pedine di un sistema che le controlla?

Il susseguirsi degli ordini alimenta la tensione, fino a quando l’ultima richiesta apre una possibilità di ribellione. Le protagoniste si confrontano con un potere patriarcale che ha condizionato le loro vite e con due visioni differenti del futuro.

Tra parola, corpo e musica, lo spettacolo utilizza il linguaggio del thriller per affrontare violenza, subordinazione ed emancipazione. Le vicende personali si intrecciano con frammenti della storia collettiva, dalla costruzione e caduta di un muro agli attentati, fino alle città svuotate dalla pandemia.

L’appuntamento è al Teatro Nuovo, in piazza della Stazione 16. I biglietti costano 16 euro l’intero, 14 euro per i convenzionati, 13 euro per il personale scolastico e UniPi, 10 euro per studenti e universitari. Per le persone con disabilità il prezzo è di 14 euro, con ingresso gratuito per l’accompagnatore.

La biglietteria è aperta il martedì dalle 10 alle 13, il giovedì dalle 16 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Acquisti online su Ciaotickets.com.

Last modified: Novembre 9, 2026