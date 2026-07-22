Al Teatro dei Filarmonici di Ascoli c’è attesa per il calendario della prossima serie B

Written by Redazione• 7:11 am• Pisa SC

PISA – E’ tutto pronto per il primo atto ufficiale della stagione, il calendario del prossimo campionato cadetto nella prestigiosa cornice artistica del Teatro dei Filarmonici di Ascoli (oggi, ore 18) con tutte le gare e le date della stagione 2026/27

Un calendario asimmetrico, così come accade ormai da tre stagioni, che prevede il turno Natalizio e vedrà la prima giornata anticipata con un Open Day venerdì 21 agosto.

“Così come l’anno scorso a Palazzo Té di Mantova, anche quest’anno i territori del nostro campionato ci stupiscono con un altro luogo meraviglioso che abbiamo il dovere di promuovere grazie alla grande risonanza mediatica che hanno il calcio e il nostro campionato” dice il Presidente Paolo Bedin.

La serata, condotta dalla giornalista di Rai Sport Simona Rolandi e dal telecronista di Dazn Alessandro Iori, vedrà la partecipazione straordinaria dell’attore e regista marchigiano Neri Marcoré e delle musiche del pianoforte di Eros Cristiani, autore della sigla della Serie BKT. Presenti anche ospiti del mondo sportivo come la Legend della B Daniele Cacia. Previsto anche un momento dedicato alla valorizzazione della cucina tradizionale ascolana.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming dalle ore 18 sulla piattaforma DAZN e sul canale You Tube della Lega B, la copertura tv sarà garantita anche su Rai Sport mentre Sky Sport24 realizzerà collegamenti e servizi durante il tg sportivo. Partner tecnologico della serata per la compilazione dei calendari è Fastbreak AI. La produzione audiovisiva e il coordinamento dell’evento sono affidati a Xentek, società del territorio che opera in ambito nazionale ed internazionale.

Durante l’evento verrà presentato il nuovo Kombat™ Ball Serie BKT 2026/2027, disegnato per il decimo anno consecutivo da Kappa®, nelle versioni standard e special edition dedicata alla ricorrenza internazionale del 25 novembre contro la violenza sulle donne.

Last modified: Luglio 22, 2026