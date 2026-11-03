Al Meeting di medio-termine dei giovani chirurghi focus sul futuro della chirurgia fra innovazione, etica e formazione

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PISA – Successo al meeting di medio-termine 2026 della Società polispecialistica italiana dei giovani chirurghi (Spigc), tenutosi nei giorni scorsi a Pisa e dedicato al tema “Chirurgia 4.0: intelligenza artificiale, etica e formazione nella sala operatoria del futuro”. L’evento, che ha visto anche una sessione congiunta con la società Wis-Women in surgery Italia e con la Sio-Società italiana di otorinolaringoiatria, ha coinvolto oltre 150 partecipanti tra chirurghi provenienti da tutta Italia e relatori di rilievo nazionale e internazionale.

L’evento è stato un’importante occasione di confronto sul futuro della chirurgia e sulla formazione delle nuove generazioni. Tra gli interventi di maggiore rilievo, quello di Paolo Dario, professore emerito dell’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, che ha tenuto una relazione illuminante e motivazionale sull’elevato valore dell’istruzione italiana, sulla necessità di investire nella ricerca e sull’importanza di affiancare a una solida preparazione il coraggio di osare, oltre a un «pizzico di follia» per generare innovazione.

Nel corso del convegno è stato sottolineato anche il legame indissolubile tra la sanità e la città di Pisa, sede storica dell’antico ospedale, oggi punto di riferimento di rilievo nazionale ad alta specializzazione. Un legame ribadito anche dall’intervento del sindaco di Pisa, Michele Conti, che ha evidenziato il ruolo della città e il suo patrimonio di competenze e istituzioni. Pisa ha infatti il privilegio di concentrare sul proprio territorio un numero significativo di prestigiose realtà accademiche, di ricerca e formazione, capaci di fare rete e promuovere innovazione.

Nelle diverse sessioni sono stati affrontati i temi dell’etica, della bioetica, dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, coinvolgendo trasversalmente tutte le discipline chirurgiche e offrendo importanti spunti di riflessione sulle opportunità e sulle responsabilità che accompagnano l’innovazione. Il confronto scientifico ha rappresentato anche un’occasione per ribadire il ruolo centrale della formazione continua e della condivisione delle conoscenze nella crescita della comunità chirurgica.

Nell’ambito della sessione congiunta Spigc-Wis, dal titolo “Dalla parità di genere alla valorizzazione delle diversità: opportunità e sfide per le giovani chirurghe”, si è sviluppato un interessante momento di riflessione e confronto scientifico sui temi dell’inclusione e della crescita professionale in chirurgia. Sono stati presentati dati sulla rappresentanza di genere nelle branche chirurgiche e approfondite le prospettive delle donne nell’ambito della chirurgia robotica con il progetto “Women in robotic surgery”, con particolare riferimento anche alla necessità di garantire un’equa rappresentanza di genere nei contesti congressuali. La sessione si è conclusa con la lectio magistralis della chirurga senologa Manuela Roncella, dal titolo “La differenza fra imparare ed essere: il ruolo del mentore nella carriera chirurgica”.

Il meeting è stato organizzato da sei giovani professionisti dell’Aoup: Vittorio Aprile e Ilaria Ceccarelli, chirurghi toracici; Michael Ginesini, Piermarco Papini, Silvia Strambi e Annalisa Comandatore, chirurghi generali.

La Spicg (presidente Alessandro Pasculli) promuove iniziative di confronto scientifico, aggiornamento e formazione, con l’obiettivo di sostenere i giovani professionisti e valorizzare l’impegno nella ricerca. Proprio in quest’ottica, attraverso una gara di poster, sono stati premiati tre giovani chirurghi ai quali è stata offerta l’opportunità di partecipare a un corso di formazione promosso dalla società scientifica.

Last modified: Novembre 3, 2026