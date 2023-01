Al Liceo Scientifico Dini torna l’Autogestione dopo la pandemia con molti ospiti e tanti meeting nelle aule

Scritto da admin• 7:55 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Dopo lo stop per la pandemia torna dopo quattro anni l’autogestione al Liceo Scientifico Ulisse Dini a Pisa. In autogestione del tutto particolare con molti eventi in calendario da oggi lunedì 16 al 18 gennaio.



di Antonio Tognoli



Il tutto naturalmente autorizzato dal consiglio d’Istituto e dalla Preside Adriana Piccigallo e proposta dai rappresentanti Francesco Fausto, Tommaso Rovini, Antonio Bonaventura e Sergio Pezzini. Secondo la speciale classifica di Eduscopio il Liceo Dini è uno dei dieci migliori licei in Italia ed il primo in Toscana.

“Un modo per portare a conoscenza temi sconosciuti come l’educazione sessuale, quella finanziaria e informatica che non è possibile attuare durante le ore normali di lezioni. Abbiamo pensato che nel periodo di autogestione potevamo implementare queste materie con l’invito di molti ospiti e così è stato”, afferma Francesco Fausto uno dei rappresentanti del consiglio di Istituto.

Tra gli appuntamenti della giornata iniziale lunedì 16 gennaio la Fisica con il Prof Paolo Maestro si parlerà sull’educazione in carcere ed i suoi problemi sui giovani. A seguire anche una lezione sul Dae con Cecchini Cuore. Si parlerà anche di sport e sul come si diventa arbitro. Sotto potete trovare il programma completo.

