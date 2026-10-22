Al contest “Cecina 2.0” trionfa la storica Pizzeria Da Nando

Written by Redazione• 10:12 am• Pisa, Attualità

PISA – È la storica Pizzeria Da Nando di Pisa a conquistare la vittoria in “Cecina 2.0”, il contest dedicato a una delle specialità più rappresentative della tradizione gastronomica pisana organizzato dall’Associazione Cecinai di ConfCom Pisa nell’ambito del Terre di Pisa Food & Wine Festival 2026, organizzato dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest.

L’iniziativa ha visto sfidarsi la Pizzeria Da Nando di Pisa, la Pizzeria Zio Tony di Calci e la Pizzeria La Casaccia di Caprona, nel comune di Vicopisano, in un’entusiasmante competizione dove la giuria ha decretato vincitrice la cecina della storica pizzeria presente dal 1963 in Corso Italia.

“Siamo davvero soddisfatti per questo riconoscimento”, commenta Antonio Grella, titolare insieme ai fratelli Carmine, Michele e Mario della Pizzeria Da Nando.”Vincere un contest dedicato alla cecina, un prodotto così rappresentativo della tradizione pisana, è soprattutto un premio al lavoro e alla passione che mettiamo ogni giorno nella nostra attività. Ci fa particolarmente piacere aver partecipato a un’iniziativa che valorizza le eccellenze del territorio. Ringrziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa bella esperienza”.

Esprime le più sincere congratulazioni a tutti i partecipanti il direttore generale di ConfCom Pisa Federico Pieragnoli “I nostri migliori complimenti alla pizzeria Da Nando per questo importante risultato, che premia il lavoro, la competenza e la passione di chi porta avanti una tradizione profondamente radicata a Pisa e sull’intera provincia. Un plauso va anche alla pizzeria Zio Tony e alla pizzeria La Casaccia, che hanno partecipato al contest contribuendo al successo dell’iniziativa. Occasioni come questa dimostrano quanto sia importante valorizzare le nostre imprese che rappresentano un patrimonio economico e culturale mettendo in primo piano tutti i professionisti che ogni giorno permettono di gustare un prodotto identitario del nostro territorio e amato da generazioni come la cecina”.

Last modified: Ottobre 22, 2026