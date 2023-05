“Ai e Tecnologia” alle Officine Garibaldi: giovedì 25 maggio la seconda conferenza targata Pisanews

Scritto da admin• 8:32 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Secondo appuntamento con le conferenze di Pisanews. Giovedì 25 maggio parleremo di “Ai e tecnologia” nella Sala Kinzika delle Officine Garibaldi in Via Gioberti a Pisa L’appuntamento è per le ore 17.



Interverranno illustri relatori tra cui Federico Calzolari, Chief Information Security Officer & Direttore del Centro High Performance Computing della Scuola Normale Superiore; Riccardo Guidotti, Assistant Professor presso Università di Pisa, laureato con lode in Informatica presso la nostra Università; Lorenzo Cominelli, Centro di Ricerca “Enrico Piaggio”: parlerà di ABEL e FACE, i robot umanoide capace di dimostrare empatia. Modererà la conferenza Stefano Bini.

In serata si terrà presso la splendida Villa I Girasoli a Metato, una cena di gala, il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione “Eppur Si Muove”, nata per volontà di un sodalizio tra la neuropsichiatra infantile Dott. ssa Stefania Bargagna della Stella Maris.

Partners dell’evento targato Pisanews TigiTal, Brave Solutions, Studio IUS, Kiwanis, Rotary e AEREC.

L’evento è gratuito, restano pochi posti a disposizione ed è possibile sin da ora prenotare il posto usando il QR Code, oppure registrandosi sulla home page di www.pisanews.net

Last modified: Maggio 15, 2023