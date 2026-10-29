“Aggressioni nei confronti degli esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie: tecniche e modalità operative nella gestione di situazioni di conflitto”, un incontro formativo in Prefettura

Written by Redazione• 7:03 pm• Pisa, Attualità

PISA – Si è svolto nella mattinata di giovedì 29 ottobre in Prefettura il primo dei tre incontri formativi dal titolo “Aggressioni nei confronti degli esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie: tecniche e modalità operative nella gestione di situazioni di conflitto”.

L’iniziativa, promossa dal Prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, ha dato avvio ad un ciclo di incontri nell’ambito delle attività previste dal “Protocollo per la gestione degli interventi urgenti nei casi di episodi di aggressione e di violenza nei confronti degli esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie”, sottoscritto nel 2024 dalla Prefettura con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.

L’evento, rivolto al personale medico, infermieristico e agli operatori socio-sanitari dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura del territorio e alle Forze di Polizia, ha costituito un momento di confronto, volto a favorire la

condivisione di tecniche e modalità operative da adottare nelle situazioni di conflitto, emergenziali e non emergenziali. All’incontro hanno partecipato, per le Aziende firmatarie del Protocollo, il Dott. Gabriele Morotti, Direttore Amministrativo della Azienda USL, e la Dott.ssa Carola Martino, Clinical Risk Manager dell’AUOP. Erano, altresì, presenti il Questore, Salvatore Barilaro, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Ivan Boracchia e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Dario Sopranzetti.

Last modified: Ottobre 30, 2026