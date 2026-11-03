Aggiudicati dalla Provincia di Pisa i lavori per i primi nuovi spazi del Liceo Marconi di San Miniato

Written by Redazione• 10:06 am• Pisa, Attualità, Attualità, San Miniato

PISA – La Provincia di Pisa ha aggiudicato l’appalto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento a uso scolastico del fabbricato di via Trento 72 a San Miniato, che ospiterà nuovi spazi didattici per il Liceo Marconi, tra cui la realizzazione delle prime 5 aule a beneficio della comunità scolastica. È il primo step che porterà poi alla complessiva riqualificazione di tutto l’immobile in località La Scala che diventerà di fatto la succursale del Liceo Marconi.

“L’intervento risponde all’aumento delle iscrizioni degli ultimi anni e alleggerisce l’edificio adiacente, già in uso all’istituto. L’obiettivo è integrare meglio gli spazi scolastici, migliorare le condizioni di apprendimento e ampliare l’offerta formativa già da questi primi interventi che saranno realizzati“, afferma il Presidente Massimiliano Angori.

La gara per queste lavorazioni, svolta in modalità telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana con procedura aperta, ha visto la partecipazione di 300 operatori economici e dunque un lungo iter burocratico. I lavori sono stati aggiudicati a Building Solution S.r.l. di Napoli. Il quadro economico complessivo dell’opera resta di 1.150.000 euro. Dopo l’aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa.

«Il prossimo 9 novembre si svolgerà un incontro istituzionale tra la Provincia di Pisa, la dirigenza scolastica, il Consiglio di Istituto e l’Amministrazione Comunale per fare il punto della situazione di quello che sarà il cronoprogramma dei lavori” aggiunge Angori. Con questa aggiudicazione compiamo un passo importante per il Liceo Marconi e per tutta la comunità scolastica di San Miniato. Dotare l’istituto di questi primi nuovi spazi didattici significa rispondere concretamente all’aumento degli iscritti e migliorare le condizioni in cui studentesse e studenti apprendono. Investire nell’edilizia scolastica è una priorità per la Provincia, e continueremo a farlo nelle tempistiche migliori possibili“.

“L’assegnazione dei lavori per la realizzazione delle prime cinque nuove aule del Liceo Marconi rappresenta un importante passo concreto verso il potenziamento dell’istituto. Accogliamo con grande soddisfazione questo provvedimento, che attendevamo da tempo e che consentirà di avviare quanto prima gli interventi necessari per dare una prima risposta alle esigenze di spazio della scuola. È un tassello fondamentale di un progetto più ampio, che punta a superare definitivamente le criticità che il Marconi affronta ormai da molti anni e a garantire a studenti, docenti e personale scolastico ambienti sempre più adeguati, funzionali e moderni. Continueremo a seguire con attenzione, insieme alla Provincia di Pisa, ogni fase di questo percorso, con l’obiettivo di arrivare quanto prima a una soluzione definitiva per il futuro dell’istituto“, sottolinea il Sindaco di San Miniato Simone Giglioli.

Last modified: Novembre 3, 2026