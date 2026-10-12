Aeroporto di Pisa, inaugurato il nuovo Terminal Arrivi: Andrea Bocelli a sorpresa alla cerimonia

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La struttura di 7.100 metri quadrati è la prima tappa del piano da 80 milioni di euro. Dopo i collaudi saranno trasferiti gli Arrivi, separando i flussi dalle Partenze

PISA – Taglio del nastro per il nuovo terminal Arrivi dell’aeroporto Galileo Galilei, primo passo del più importante intervento di ampliamento e ristrutturazione dello scalo pisano. La cerimonia si è svolta questa mattina, lunedì 12 ottobre, e si è conclusa con l’esibizione a sorpresa di Andrea Bocelli, che ha cantato l’Inno di Mameli e “Con te partirò”.

Il nuovo edificio occupa circa 7.100 metri quadrati e, secondo quanto illustrato durante l’inaugurazione, è autonomo dal punto di vista energetico grazie a un impianto fotovoltaico da 300 kW.

L’inaugurazione precede l’entrata in servizio: saranno ora avviati i collaudi necessari. Una volta completati, gli Arrivi saranno interamente trasferiti nella nuova struttura, mentre il terminal attuale sarà riservato alle Partenze, consentendo di separare i flussi dei passeggeri.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi, il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco Michele Conti, gli assessori regionali Filippo Boni, Alberto Lenzi e Alessandra Nardini, gli europarlamentari Susanna Ceccardi e Dario Nardella e il direttore generale di Enac Fabio Nicolai.

Presenti anche il comandante della 46ª Brigata Aerea Fabio De Michele, il CEO di Corporación América Martin Eurnekian, il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai e l’amministratore delegato Roberto Nardi. È stato trasmesso un videomessaggio del ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

«Questo nuovo terminal esalta la vocazione di Pisa per i voli intercontinentali ed apre grandi prospettive per la Toscana», ha dichiarato Giani, ribadendo la visione di Firenze come city airport e di Pisa come perno dei collegamenti verso gli altri continenti. «Pisa e Firenze insieme fanno sistema ed è un sistema vincente», ha aggiunto.

L’assessore Boni ha definito l’inaugurazione «un momento cruciale per la strategia aeroportuale toscana, ma anche nazionale», richiamando il più ampio progetto di sviluppo degli scali regionali.

Le prossime fasi prevedono la ristrutturazione delle aree attualmente dedicate agli Arrivi e alle Partenze, rispettivamente di 1.580 e 3.680 metri quadrati, e un significativo ampliamento della hall di imbarco extra Schengen.

Al termine dell’intervento, dal valore complessivo di 80 milioni di euro, il Galilei raggiungerà una superficie di 50.600 metri quadrati, il 28% in più rispetto alla configurazione precedente, con una capacità prevista di 6-7 milioni di passeggeri all’anno.

Last modified: Ottobre 12, 2026