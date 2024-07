AEREC alla Camera dei Deputati

Scritto da admin• 5:10 pm• Pisa, Attualità

Si svolgerà il 5 luglio presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati la 66a Convocazione Accademica Nazionale AEREC, l’Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali.

Sarà anche la 9a tappa del roadshow di Strategies for Health, progetto internazionale promosso da AEREC per incentivare la cooperazione tra pubblico e privato, profit e no profit al fine di ricercare e aggregare strategie per un vero BENEssere a 360°, coinvolgendo in modo trasversale gli ambiti medico-scientifico, socio-culturale, ambientale ed economico.

“La sessione convegnistica” s piega il Dott. Ernesto Carpintieri, Presidente AEREC, “vedrà ancora una volta al centro la Persona e l’impegno pluriennale di AEREC in favore della prevenzione, della salute e del benessere individuale e collettivo, con l’intento di dare spunti di riflessione e conoscenze multidisciplinari di professionalità, competenze ed approcci tradizionali, alternativi ed innovativi.

Il programma prevede tre macroaree, all’interno delle quali si svolgeranno le relazioni e gli interventi di professionisti esperti nei vari settori:

– Prevenzione e salute, le nuove frontiere tra scienza, conoscenza e nuovi approcci.

– Ambiente ed energia – Conoscenza e progresso. Idee e conquiste per la società.

– L’economia del terzo Millennio. Opportunità di investimenti.

“La nostra mission, è ricercare e aggregare le strategie migliori finalizzate a favorire la conoscenza e la cultura del BENEssere, stili di vita sani e la prevenzione, avendo cura della medicina applicata e personalizzata. La multidisciplinarietà è necessaria in quanto il benessere è un concetto ampio che si riferisce a uno stato di salute e prosperità generale, sia fisica che mentale. Non solo assenza di malattie, ma raggiungimento di un equilibrio ottimale tra corpo, mente e spirito. Per questi motivi Strategies for Health è stato strutturato con un approccio dinamico e multidisciplinare per abbracciare i tanti progetti che mettono la Persona al centro!” riferisce il Prof. Antonio Carlo Galoforo, Medico Chirurgo, Esperto Internazionale e Docente Universitario di Ossigeno-Ozono terapia, anche in qualità di Direttore Scientifico del progetto Strategies for Health.

Al termine della sessione convegnistica, la Sala del Refettorio ospiterà la Cerimonia di nomina dei nuovi Accademici AEREC, selezionati in base all’alto profilo culturale, umano, scientifico e professionale che arricchiranno il prestigioso consesso che da anni si occupa anche di iniziative umanitarie in Italia e in Africa attraverso la sua organizzazione Missione Futuro ODV, tra l’altro in cooperazione con altre associazioni, come la Lampada dei Desideri e O3 for Africa.

Palazzo dei Principi Brancaccio farà poi da cornice alla serata di gala, ove avverrà tra l’altro la consegna del Premio Internazionale AEREC, riservato a personaggi di grande levatura professionale e conferito a personalità di spicco del mondo del giornalismo, del cinema, dell’economia e dello spettacolo.

Last modified: Luglio 4, 2024