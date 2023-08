Ad Eliopoli Summer Gazebo e P.Lion in Venerdì da Star

Scritto da admin• 10:24 am• Pisa, Spettacolo, Tutti

CALAMBRONE – Venerdì 4 Agosto alle ore 22 sul palco di Eliopoli Summer a Calambrone una serata da non perdere con Gazebo, P.Lion, l’Ass. al Turismo e al Commercio Paolo Pesciatini e il Presidente del Parco Migliarino San Rossore Lorenzo Bani. La serata sarà condotta dal giornalista Massimo Marini.

Un tuffo nella musica anni 80’ con due grandi protagonisti come Gazebo e P. Lion che hanno lasciato il segno in maniera indelebile di quell’epoca con la loro musica, ancora oggi ascoltata, ballata e cantata come “I Like Chopin” e “Happy Children”.

