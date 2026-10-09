Acque Tour riparte: laboratori e visite gratuite per le scuole del Basso Valdarno

Written by Redazione• 10:12 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

Il progetto di educazione ambientale arriva alla venticinquesima edizione. Lunedì 12 ottobre alle 17 un open day online per presentare le attività ai docenti.

PISA – Scoprire da dove arriva l’acqua del rubinetto, come viene controllata e cosa accade dopo il suo utilizzo. Riparte da questi temi Acque Tour, il progetto di educazione ambientale promosso da Acque per le scuole del Basso Valdarno, giunto alla venticinquesima edizione.

Anche nell’anno scolastico 2026-2027, il percorso accompagnerà migliaia di studentesse e studenti alla scoperta del ciclo dell’acqua, della sostenibilità e del servizio idrico integrato, con esperienze formative gratuite pensate per le diverse fasce d’età.

Il programma conferma laboratori didattici in classe e visite guidate agli impianti, offrendo l’opportunità di conoscere il funzionamento della distribuzione e della depurazione e di riflettere sui comportamenti quotidiani utili a ridurre gli sprechi.

Tra le novità figurano nuove attività online, una piattaforma didattica a supporto del lavoro di insegnanti e studenti durante l’intero anno scolastico e un contest creativo rinnovato, nel quale le classi potranno mettere in gioco competenze e fantasia sui temi dell’acqua e della sostenibilità.

Per conoscere il programma e le modalità di adesione, lunedì 12 ottobre alle ore 17 si terrà un open day sulla piattaforma Zoom, rivolto a dirigenti scolastici e docenti.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Il collegamento sarà inviato agli iscritti nella mattinata del giorno dell’incontro. Maggiori informazioni sono disponibili su www.acque.net/acque-tour.

Last modified: Ottobre 9, 2026