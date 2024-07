Acque Spa. sospensione temporanea dell’erogazione idrica a Treggiaia, I Fabbri e Montecastello: servizio sostitutivo

Scritto da admin• 2:52 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Acque comunica che martedì 9 luglio, dalle ore 9.30 alle 16, verrà sospesa l’erogazione idrica a Treggiaia, I Fabbri e Montecastello a causa di lavori sulla rete idrica nel comune di Pontedera.

Al momento del ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi rapidamente.

Per mitigare i disagi agli utenti interessati, sarà attivato un servizio di approvvigionamento idrico tramite tre autobotti posizionate come segue: a Treggiaia in piazza Monti, a I Fabbri in piazza della Casa Bianca, a Montecastello in piazza Malaspina.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà posticipato al giorno successivo, mercoledì 10 luglio, con le stesse modalità previste.

Acque si scusa per gli eventuali disagi e invita a contattare il numero verde 800 983 389 per ulteriori informazioni o aggiornamenti.

Last modified: Luglio 5, 2024