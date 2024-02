Accordo tra FSPARK e PISAMO: apre al pubblico nuova area di sosta

Scritto da admin• 1:12 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – È ora aperto al pubblico il nuovo parcheggio di Pisa Centrale, frutto della collaborazione tra FSPARK, società del Polo urbano del Gruppo FS, e PISAMO.



Questa iniziativa ha consentito la creazione di una nuova area di sosta, dotata di 52 posti auto riservati ai residenti (muniti di permesso Zona Sosta Controllata), con accesso indipendente 24 ore su 24 tramite via Quarantola, all’interno del perimetro di FSPARK (già Metropark).

Andrea Destro, Amministratore Delegato di FSPARK, ha commentato: “Si realizza un’importante operazione a vantaggio dei residenti della zona, i quali avevano visto ridursi le possibilità di parcheggio con i lavori di pedonalizzazione della piazza antistante la stazione. Grazie alla piena collaborazione tra la nostra società, che gestisce la sosta per conto del Gruppo FS, e Pisamo, la società del Comune di Pisa, consolidiamo il nostro ruolo di hub intermodale al servizio delle esigenze del territorio”.

Andrea Bottone, Amministratore Unico di Pisamo, ha dichiarato: “Questa iniziativa risponde in modo significativo alle esigenze dei residenti della zona, compensando la diminuzione dei posti auto in piazza della Stazione e nelle strade circostanti. Sottolinea inoltre l’efficacia delle collaborazioni tra enti e amministrazioni. Complessivamente, l’intervento è molto positivo per i residenti, considerando che i lavori alla stazione hanno comportato la perdita di 12 posti auto, mentre ora se ne guadagnano 53″.

L’intervento ha comportato il completo ripristino dell’asfalto, l’installazione di nuovi gate d’ingresso con sistema di lettura targhe, l’illuminazione con tecnologia a LED, la videosorveglianza del piazzale, la segnaletica stradale aggiornata e la cura delle piante.

Questa riqualificazione si aggiunge al parcheggio già esistente con 300 posti auto, a servizio della stazione ferroviaria e della città, offrendo abbonamenti, tariffe giornaliere e servizi di ricarica elettrica. Dal 1° giugno 2023, è stato esteso a 30 minuti il tempo di sosta gratuita per il servizio Kiss & Ride, che permette una breve sosta per accompagnare o accogliere i viaggiatori in partenza o arrivo dalla stazione ferroviaria di Pisa. Un servizio che ha registrato oltre 10.000 transiti nel 2023.

