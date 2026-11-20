Written by Redazione• 10:49 am• Pisa, Politica

Martinelli, Lacroce e Modica contestano la risposta dell’assessora Bonanno e chiedono di utilizzare la proroga al 10 dicembre per partecipare ai bandi ministeriali

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de La città delle persone sulla proposta di rientro del Comune di Pisa nella Rete SAI e la relativa risposta dell’assessora Bonanno.

Riconsiderare l’uscita dalla rete SAI e utilizzare le opportunità di finanziamento per rafforzare accoglienza e servizi sociali. È la richiesta rilanciata da Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Carlo Modica, consiglieri comunali de La città delle Persone, dopo la risposta dell’assessora Giovanna Bonanno al loro question time.

L’interrogazione chiedeva al Comune di sfruttare la proroga al 10 dicembre per partecipare ai bandi ministeriali che finanziano 3.202 nuovi posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, prevedendo punteggi premiali anche per i Comuni attualmente privi di progetti.

Secondo quanto riferiscono i consiglieri, Bonanno ha motivato l’uscita di Pisa dalla rete, avvenuta nel 2019, con la volontà di destinare maggiori risorse alle politiche sociali per i cittadini. Una spiegazione che il gruppo contesta, sostenendo che i finanziamenti per l’accoglienza siano vincolati e non possano essere impiegati per altre finalità.

«Rinunciare a risorse nazionali ed europee per poi utilizzare fondi comunali sugli stessi bisogni non significa risparmiare, ma far pagare di più ai cittadini», affermano Martinelli, Lacroce e Modica.

Il gruppo richiama il caso dei minori stranieri non accompagnati, per i quali, sottolinea, il Comune integra con risorse proprie le somme non coperte dal Fondo nazionale. Secondo i consiglieri, la mancata adesione al SAI priva inoltre il territorio di interventi di mediazione e integrazione, trasferendo parte dei bisogni su altri servizi, come l’emergenza abitativa e il segretariato sociale.

La città delle Persone chiede anche di verificare l’effettivo risparmio di personale derivante dall’uscita dalla rete: le attività, osserva il gruppo, potrebbero essere state riassorbite dalla gestione di altre emergenze, senza il supporto delle professionalità del Terzo settore coinvolgibili nei progetti SAI.

«Abbiamo chiesto di riconsiderare una scelta del 2019 alla luce del contesto attuale», concludono i consiglieri, accusando la Giunta di mantenere una posizione che, a loro giudizio, produce più costi, frammentazione e minori strumenti per il welfare cittadino.

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Last modified: Novembre 20, 2026