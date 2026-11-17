Written by Redazione• 2:46 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Politica

Mercoledì 18 novembre alle Officine Garibaldi il confronto su istruzione, nuove generazioni e cittadinanza attiva. In apertura l’intervento dell’assessora regionale Alessandra Nardini

PISA – Si conclude alle Officine Garibaldi, in via Gioberti 39, il percorso di incontri territoriali per la costruzione del nuovo “Libro Bianco per una Toscana accogliente, solidale e plurale”, dedicato alle buone pratiche e alle proposte per l’inclusione delle persone con background migratorio.

Dopo gli appuntamenti di Livorno, Siena e Prato, mercoledì 18 novembre, dalle 10 alle 16 circa, Pisa ospiterà l’ultima tappa, incentrata su istruzione, nuove generazioni e cittadinanza attiva.

I lavori saranno aperti dall’assessora regionale con delega all’accoglienza e all’immigrazione Alessandra Nardini, promotrice del percorso. Seguiranno i saluti dell’assessore alla partecipazione del Comune di Pisa Amanuel Sikera e del direttore di Anci Toscana Simone Gheri. Dirigenti e funzionari regionali introdurranno poi gli argomenti della giornata.

Il confronto coinvolgerà enti locali, istituzioni, Terzo settore, associazioni, scuole, università, ITS Academy, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati. Il lavoro si articolerà in quattro tavoli paralleli, dedicati a:

servizi educativi, scuola, inclusione scolastica e comunità educante;

università, alta formazione e ITS Academy;

cittadinanza attiva, partecipazione e comunità;

giovani, nuove generazioni, sport e cultura.

Realizzato con Anci Toscana e con il contributo dell’Osservatorio Sociale Regionale, il percorso punta a raccogliere e rafforzare le esperienze di inclusione e partecipazione sviluppate nei territori. Il nuovo documento aggiornerà il Libro Bianco del 2017, attraverso un lavoro che coinvolge più assessorati regionali e le realtà impegnate nelle politiche di accoglienza.

Dai tavoli dovranno emergere proposte e buone pratiche, ma anche sollecitazioni rivolte al livello nazionale ed europeo per superare gli ostacoli alla costruzione di una società plurale.

Per ampliare la partecipazione, l’assessorato ha inoltre attivato una casella email dedicata alla raccolta di contributi scritti, osservazioni e proposte, aperta a cittadini, enti e associazioni, anche a chi non ha potuto prendere parte agli incontri.

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Last modified: Novembre 17, 2026