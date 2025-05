“Accendi il tuo talento”: al via nuovi corsi gratuiti venerdì 30 maggio all’ex Convento dei Cappuccini

Written by admin• 12:59 pm• Attualità, Cultura, Pisa

PISA – Dal corso per social media marketing a quello per formare esperti di servizi digitali ai cittadini, passando per gli insegnamenti che riguardano la manutenzione del verde e possibili impieghi nella ristorazione con le lezioni di bartending e finger food. Sono in partenza i nuovi corsi gratuiti organizzati dall’agenzia formativa Aforisma nell’ambito dell’iniziativa “Accendi il tuo talento”, progetto di formazione dedicato a ragazze e ragazzi tra i 18 ed i 35 anni.

Venerdì 30 maggio alle 17.30, presso il parco verde dell’ex convento dei Cappuccini a Pisa, si terrà un open day aperto per presentare le varie proposte. Nell’occasione saranno consegnati gli attestati ai partecipanti al primo corso che si è concluso e sarà offerto un rinfresco. Elisabetta Del Soldato, esperta di management ed hotellerie, e Francesco Pierotti, esperto di marketing e comunicazione, interverranno raccontando in maniera stimolante e coinvolgente la propria esperienza nei rispettivi settori.

“Una vera e propria festa dei talenti – dichiara l’assessore alle politiche attive del lavoro, Gabriella Porcaro – organizzata nell’ambito del progetto “Accendi il tuo talento”, promosso dal Comune di Pisa in collaborazione con l’Agenzia Formativa Aforisma e tutti i partner coinvolti nell’offerta formativa, quali Industria Servizi Formazione, Polo Navacchio S.p.A., CNA servizi, Gruppo Paim, Cooperativa Sociale Arnera e AIPD. Questa iniziativa rappresenta un momento fondamentale per avvicinare cittadini e cittadine, in particolare i più giovani, a percorsi formativi gratuiti di livello, che rispondano concretamente alle esigenze del mondo del lavoro. All’inizio dell’anno sono già partiti diversi corsi che hanno avuto grande adesione e molta soddisfazione da parte dei partecipanti. L’Open Day sarà l’occasione che ci permetterà di far conoscere da vicino i nuovi corsi in partenza, come Accoglienza turistica, Bar Tender e finger food, Facilitatori digitali, Social media marketing e altri percorsi professionalizzanti. L’obiettivo è fornire competenze reali, immediatamente spendibili, che possano accendere o rafforzare i talenti individuali e contribuire a costruire nuove opportunità occupazionali. Crediamo fortemente nelle politiche attive del lavoro come leva strategica per la crescita personale e professionale e per lo sviluppo del nostro territorio. Per questo invitiamo tutti a partecipare a questo momento, che sarà anche una festa, a cui prenderanno parte esperti che, attraverso le loro esperienze dirette, saranno fonte di ispirazione e ci faranno capire e scoprire come trasformare una passione in una professione”.

“L’iniziativa nasce per contrastare il fenomeno della povertà educativa ed ha l’obiettivo di ridare fiducia ai giovani che si sono persi per strada, riaccendendo i loro talenti, riattivando l’interesse nella crescita personale e professionale, dando l’occasione di acquisire competenze, conoscenze ed esperienze – spiegano Grazia Ambrosino, presidente del centro di formazione Aforisma, cooperativa capofila del progetto, e Paolo Casolino, responsabile del progetto “Accendi il tuo talento “- in questi primi mesi abbiamo già avuto 78 iscritti, con 4 corsi avviati dei quali 2 già conclusi, mentre altri 6 sono in partenza”.

Dopo l’iscrizione, per ciascun allievo verrà elaborato un patto formativo personalizzato realizzato con specifici orientatori esperti, un percorso che si può integrare con i corsi del progetto GOL e IEFP già messi in campo da Aforisma. A novembre si terrà l’evento finale, un colloquio di lavoro in forma di speed date tra allievi e i rappresentanti di varie aziende del territorio, per creare opportunità lavorative. Fondamentale per il progetto è il coinvolgimento di vari partner che da un lato aprono la strada al mondo del lavoro e dell’altro permettono un collegamento con le comunità di giovani, con le famiglie e con le categorie protette: sono Comune di Pisa, Industria Servizi Formazione, Polo Navacchio SpA, Comune di Pisa, CNA servizi, Gruppo Paim, Cooperativa sociale Arnera e Associazione Italiana persone Down.

Accendi il tuo talento dà la possibilità ad oltre 200 giovani di partecipare ai percorsi formativi gratuiti. I 9 assi didattici sono stati scelti insieme ai partner di progetto sulla base delle realtà lavorative del territorio, per andare incontro alle specificità ed alle possibilità di impiego esistenti: sono relativi ai settori di marketing e comunicazione, professioni innovative, logistica e gestione digitale, cura della persona, commercio, turismo, manutenzione del verde, professioni manuali. I corsi sono interamente gratuiti, il progetto si è infatti aggiudicato il finanziamento della Regione Toscana con risorse a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027, e sono inseriti nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Per informazioni e iscrizioni si possono consultare i siti www.aforismatoscana.net, www.accendiiltuotalento.it, chiamare il numero 050 2201288, scrivere via mail a info@aforismatoscana.net, oppure recarsi direttamente presso la sede in via dei Cappuccini 2/b a Pisa, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Last modified: Maggio 28, 2025