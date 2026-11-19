Written by Redazione• 11:54 am• Casciana Terme Lari

Venerdì 20 novembre alle 21, nella chiesa di Santa Lucia, il primo appuntamento della nuova stagione. L’assessora Dal Canto: «Fare musica insieme significa costruire comunità»

CASCIANA TERME LARI – Una conversazione-concerto dedicata ai cori d’opera di Gaetano Donizetti e Giuseppe Verdi inaugura la nuova stagione dell’Accademia Musicale Casciana Terme Lari, che avvia il suo secondo anno accademico. L’appuntamento è per venerdì 20 novembre alle 21 nella chiesa di Santa Lucia a Perignano.

La serata alternerà esecuzioni musicali e approfondimenti, accompagnando il pubblico alla scoperta del ruolo espressivo e drammaturgico del coro nell’opera lirica italiana.

Sotto la direzione artistica e didattica di Luigi Nannetti, l’Accademia propone corsi individuali e collettivi per bambini, ragazzi e adulti, affiancando allo studio degli strumenti la pratica della musica d’insieme. Il coordinamento della sede è affidato al pianista e docente Diego Terreni, in collaborazione con il Comune e le associazioni locali.

Le lezioni si svolgono a Perignano, negli spazi messi a disposizione dal Club Cacciatori e Ciclisti e dal Centro Pastorale Madre Teresa di Calcutta. All’interno dell’Accademia è nata anche la Corale Casciana Terme Lari, già impegnata in numerosi concerti sul territorio.

Il progetto prosegue un percorso di formazione musicale avviato dal Comune nel 2010 con i laboratori nelle scuole, al quale si sono successivamente aggiunti i corsi di strumento, attraverso la collaborazione tra l’Accademia Musicale di Pontedera e l’associazione Il Giardino degli Elefanti.

«L’attività dell’Accademia fa parte di un progetto più ampio dell’Amministrazione comunale», sottolinea l’assessora alla Cultura Alessandra Dal Canto. Una programmazione che comprende anche la seconda stagione sinfonica dell’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, i concerti estivi nei borghi, le masterclass internazionali di luglio e i tour di bande e orchestre statunitensi.

«Fare musica insieme, ascoltare concerti di vario genere fin da giovani e lungo tutto l’arco della vita significa costruire comunità attraverso l’armonia, favorire l’inclusione e offrire occasioni autentiche di crescita personale e collettiva», conclude Dal Canto.

Last modified: Novembre 19, 2026