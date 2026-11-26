PISA – Saranno nove le formazioni dell’Academy maschile del Pisa Sporting Club impegnate nel prossimo fine settimana.
Sabato la Primavera ospita il Pescara a Peccioli, seguita dall’Under 17 che sullo stesso campo affronta il Parma. Domenica tocca ad Under 14 e Under 13, entrambe in casa contro il Livorno; Riposano Under 16 e Under 15.
Il programma completo:
PRIMAVERA 2
Pisa-Pescara (sabato, ore 11:30)
Campo Alfredo Pagni, Via XXV Aprile 6, Peccioli (PI)
UNDER 17
Pisa-Parma (sabato, ore 14:30)
Campo Alfredo Pagni, Via XXV Aprile 6, Peccioli (PI)
UNDER 14
Pisa-Livorno (domenica, ore 11:00)
Campo Corsi Corrado, Via G. di Vittorio, Calcinaia (PI)
UNDER 13
Pisa-Livorno (domenica, ore 11:30)
Campo Masoni, Via della Circonvallazione 1, Fornacette – Calcinaia
ESORDIENTI 2° ANNO
Fratres Perignano-Pisa (sabato, ore 16:30)
Campo Matteoli M. sussidiario, Via del Risorgimento 1, Perignano – Casciana Terme Lari (PI)
ESORDIENTI 1° ANNO
Pisa-Romaiano (sabato, ore 14:30)
Campo Masoni C9, Via della Circonvallazione 1, Fornacette – Calcinaia
PULCINI 2° ANNO
Pisa S.Sq.B-Atletico Cascina Sq.B (domenica, ore 09:15)
Campo Masoni C9, Via della Circonvallazione 1, Fornacette – Calcinaia
PULCINI 1° ANNO
Pisa-Soccer Ponsacco Sq.B (sabato, ore 17:45)
Campo Masoni C9, Via della Circonvallazione 1, Fornacette – Calcinaia
PRIMI CALCI 8 ANNI
Pontedera-Pisa (sabato, ore 15:15)
Campo Nuovo Marconcini E.A., Via della Costituzione 5, Pontedera (PI)
Foto Ufficio Stampa Pisa ScLast modified: Novembre 26, 2026