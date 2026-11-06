Academy Maschile: la Primavera di Veloso fa visita alla Salernitana per tornare a fare punti

PISA – Ricco programma di gare per le squadre maschili del settore giovanile nerazzurro. La squadra Primavera guidata da Miguel Veloso, scenderà in campo sabato in casa della Salernitana con l’obiettivo di tornare a fare punti.
Under 16 e Under 15 affronteranno in un doppio confronto la Carrarese. Doppio confronto, esterno, anche per Under 14 e Under 13 attesi dall’Arezzo
PRIMAVERA 2
Salernitana-Pisa (sabato, ore 11:30)
Stadio G. Troisi, Via Cappuccini, Giffoni Valle Piana (SA)
UNDER 16
Pisa-Carrarese (domenica, ore 15:00)
Stadio Alfredo Pagni, Via XXV Aprile 6, Peccioli (PI)
UNDER 15
Pisa-Carrarese (domenica, ore 13:00)
Stadio Alfredo Pagni, Via XXV Aprile 6, Peccioli (PI)
UNDER 14
Arezzo-Pisa (sabato, ore 15:30)
Stadio Friscia G. Campo B, Via C. Darwin, Le Caselle Arezzo (AR)
UNDER 13
Arezzo-Pisa (sabato, ore 16:00)
Stadio Friscia G. Campo A E.A., Via C. Darwin, Le Caselle – Arezzo (AR)
ESORDIENTI 2° ANNO
Pisa-San Giuliano (sabato, ore 15:15)
Campo Masoni C9, Via Della Circonvallazione, 1, Fornacette – Calcinaia
ESORDIENTI 1° ANNO
San Giuliano-Pisa (domenica, ore 11:00)
Stadio Bui G. Suss. E.A., Via Marino Dinucci, San Giuliano Terme (PI)
PULCINI 2° ANNO
Calci-Pisa (domenica, ore 9:30)
Calci C7, Via Tevere, Calci (PI)
PULCINI 1° ANNO
Zambra-Pisa (domenica, ore 10:00)
Campo Menicucci C7, Via Carlo Cammeo 246, Zambra – Cascina (PI)
Foto Ufficio Stampa Pisa ScLast modified: Novembre 6, 2026