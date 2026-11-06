Written by Novembre 6, 2026 7:17 am Pisa SC

Academy femminile: le Juniores ricevono lo Zenith Prato. Il programma completo

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PISA – Riflettori puntati sulle gare interne delle Juniores e delle Under 17 nel programma del weekend delle formazioni femminili dell’Academy Nerazzurra. Tutte impegnate in trasferta le altre formazioni. Ecco il programma completo:

JUNIORES
Pisa-Zenith Prato (sabato, ore 17:00)
Campo Scirea G., Via De Amicis, Arena Metato

UNDER 17
Pisa-Rinascita Doccia (sabato, ore 15:00)
Campo Scirea G., Via De Amicis, Arena Metato

UNDER 15
Bellaria-Pisa (domenica, ore 10:45)
Campo F.lli Braccini, Via Montecastello, La Rotta – Pontedera (PI)

UNDER 12
Fornacette Casarosa-Pisa (domenica, ore 10:30)
Campo Masoni, Via Circonvallazione, Fornacette – Calcinaia

PULCINE
Pisaovest-Pisa (domenica, ore 11:00)
Campo Luzzi L. C9, Via del Capannone 2, Barbaricina – Pisa

Last modified: Novembre 6, 2026
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