Academy femminile: le Juniores ricevono lo Zenith Prato. Il programma completo

PISA – Riflettori puntati sulle gare interne delle Juniores e delle Under 17 nel programma del weekend delle formazioni femminili dell’Academy Nerazzurra. Tutte impegnate in trasferta le altre formazioni. Ecco il programma completo:
JUNIORES
Pisa-Zenith Prato (sabato, ore 17:00)
Campo Scirea G., Via De Amicis, Arena Metato
UNDER 17
Pisa-Rinascita Doccia (sabato, ore 15:00)
Campo Scirea G., Via De Amicis, Arena Metato
UNDER 15
Bellaria-Pisa (domenica, ore 10:45)
Campo F.lli Braccini, Via Montecastello, La Rotta – Pontedera (PI)
UNDER 12
Fornacette Casarosa-Pisa (domenica, ore 10:30)
Campo Masoni, Via Circonvallazione, Fornacette – Calcinaia
PULCINE
Pisaovest-Pisa (domenica, ore 11:00)
Campo Luzzi L. C9, Via del Capannone 2, Barbaricina – Pisa