Quattro le squadre femminili dell’Academy nerazzurra in campo nel weekend. Tre impegni casalinghi sul campo “Scirea” di Arena Metato: sabato pomeriggio l’Under 12 ospita la Pecciolese, domenica mattina l’Under 15 riceve il Fornaci e le Pulcine affrontano il Madonna dell’Acqua. Unica trasferta per le Juniores, attese sabato dal Bellaria Cappuccini. Turno di riposo per le Under 17.
JUNIORES
Bellaria Cappuccini-Pisa (sabato, ore 15:00)
Campo F.lli Braccini, Via Montecastello, La Rotta – Pontedera (PI)
UNDER 15
Pisa-Fornaci (domenica, ore 10:00)
Campo Scirea G., Via De Amicis, Arena Metato
UNDER 12
Pisa S.Sq.B-Pecciolese (sabato, ore 14:45)
Campo Scirea G., Via De Amicis, Arena Metato
PULCINE
Pisa-Madonna dell’Acqua Sq.B (domenica, ore 09:30)
Campo Scirea G., Via De Amicis, Arena Metato
Foto tratta dal sito del Pisa Sporting ClubLast modified: Novembre 26, 2026