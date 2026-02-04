Academy Day AEREC, istituzioni e mondo a confronto a Roma

Roma torna al centro del confronto internazionale su economia, cultura e innovazione. Venerdì 6 febbraio 2026, presso la Camera dei Deputati – Aula dei Gruppi Parlamentari, si terrà l’Academy Day 2026, in occasione della 69ª Convocazione Accademica dell’AEREC – Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti istituzionali più rilevanti dell’anno, riunendo rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, dell’impresa e della società civile per un confronto sulle grandi sfide globali. Fondata oltre sessant’anni fa, AEREC è oggi riconosciuta come una delle realtà più autorevoli nel promuovere cooperazione internazionale, ricerca e valorizzazione delle eccellenze. I lavori si apriranno alle ore 14.00 con l’accredito degli ospiti, seguiti da una sessione convegnistica articolata in tre macro-aree tematiche. Al centro del primo panel il tema della prevenzione e della salute, con un’analisi delle nuove frontiere scientifiche e degli approcci innovativi al benessere. A seguire, spazio ad ambiente ed energia, tra sostenibilità, progresso tecnologico e impatto sociale. Il terzo focus sarà dedicato all’economia del terzo millennio, con particolare attenzione alle opportunità di sviluppo e investimento a livello nazionale e internazionale. Nel corso della giornata prenderà ufficialmente il via il Roadshow “World Life Strategies 2026”, progetto strategico promosso da AEREC per diffondere una nuova cultura della prevenzione, della salute e della qualità della vita. Un’iniziativa che si inserisce nel solco dei risultati ottenuti dal Roadshow World Life Strategies 2025, selezionato come progetto di eccellenza all’interno del Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, sotto l’egida del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Un riconoscimento che rafforza il ruolo del modello World Life Strategies come strumento di sviluppo del Sistema Paese, in linea con il tema dell’Esposizione Universale di Osaka: “Progettare la società futura per le nostre vite”. Alle ore 17.30 è previsto il conferimento degli Attestati Accademici AEREC, momento istituzionale dedicato alla nomina dei nuovi Accademici e al riconoscimento di figure che si sono distinte per il loro contributo nei settori professionale, scientifico e culturale. Le celebrazioni proseguiranno in serata al Palazzo dei Principi Brancaccio, dove si terranno il conferimento dei Premi Speciali e alla Carriera AEREC e il tradizionale gala dinner, con musica e spettacolo. L’Academy Day 2026 si conferma così come un appuntamento chiave nel calendario istituzionale italiano, capace di coniugare dibattito, networking e visione strategica, e di riaffermare il ruolo di AEREC come piattaforma di dialogo tra Europa e comunità internazionale.Last modified: Febbraio 4, 2026
