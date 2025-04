“ABBADream”: il tributo imperdibile agli ABBA arriva alla Città del Teatro di Cascina

Written by admin• 1:28 pm• Attualità, Cascina, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

CASCINA – Il leggendario spettacolo ABBADream arriva alla Città del Teatro di Cascina venerdì 11 aprile alle ore 21:00, per una serata imperdibile! Questo omaggio vibrante alla celebre band svedese sta conquistando il pubblico di tutta Italia e, dopo il successo all’estero, continua a incantare le platee di ogni città che lo ospita.

Con oltre 150 milioni di dischi venduti a livello globale e una serie di singoli che hanno dominato le classifiche mondiali dal 1974 al 1982, gli ABBA sono diventati una delle band più iconiche e di maggior successo della storia della musica pop, riuscendo a coinvolgere e emozionare generazioni di ascoltatori.

Formatisi a Stoccolma nel 1972, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad (le cui iniziali danno il nome al gruppo) hanno regalato al mondo alcune delle canzoni più amate di tutti i tempi.

Lo spettacolo, prodotto da Stage 11, è un’esperienza dinamica, colorata e frizzante che ripropone i grandi successi degli ABBA, tra cui “Waterloo”, la canzone che li ha fatti trionfare all’Eurovision Song Contest nel 1974 (celebrato lo scorso anno il 40° anniversario), “Mamma Mia”, che ha ispirato famosi film hollywoodiani, “Money, Money, Money”, “Dancing Queen” (presentata per la prima volta nel 1976 al matrimonio del re di Svezia) e “Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)”, ripresa anche da Madonna nel suo brano “Hung Up” del 2005.

In ABBADream, la musica, le voci e i costumi originali si fondono per trasportare il pubblico nel cuore dell’universo ABBA, offrendo un concerto-evento che ripercorre la trasformazione della band in un mito intramontabile. Questo spettacolo è molto più di un semplice tributo: è una celebrazione dell’eredità degli ABBA.

ABBADream è una produzione di S11 (Stage 11), un’agenzia con vent’anni di esperienza nel settore dell’intrattenimento dal vivo, conosciuta per la sua eccellenza artistica e tecnica, garantendo un’esperienza di intrattenimento di altissimo livello.

