“A tavola con l’arte”, al Bistrot dell’Opera di Pisa il libro che unisce cultura e cucina

Written by Redazione• 12:43 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Domenica 8 novembre alle 11.30 l’incontro con Ilaria Guidantoni. Alle 10 visita gratuita al Museo dell’Opera del Duomo, su prenotazione e riservata ai partecipanti alla presentazione

PISA – Un viaggio tra musei, ristoranti e cantine dove l’arte incontra la cucina. Domenica 8 novembre alle 11.30, il Bistrot dell’Opera, in piazza Duomo, con accesso dal Museo dell’Opera, ospiterà la presentazione di “A tavola con l’arte. Italia”, il volume di Ilaria Guidantoni e Antonio Paolini, pubblicato da Cinquesensi.

A raccontare il progetto sarà Ilaria Guidantoni, presentata da Cristina Sagliocco, in dialogo con l’editrice Sara Vitali. L’incontro sarà preceduto, alle 10, da una visita gratuita al Museo dell’Opera del Duomo, riservata ai partecipanti alla presentazione e prenotabile scrivendo a info@cinquesensi.it.

Il libro raccoglie in 640 pagine oltre 300 destinazioni nelle venti regioni italiane, dalle grandi città ai piccoli borghi. Tre i percorsi proposti: “Cucina nei luoghi d’arte”, dedicato a musei e dimore storiche che ospitano attività di ristorazione; “Arte in tavola”, tra locali che fanno dialogare cucina, opere e ambienti; “Arte nel bicchiere”, alla scoperta di cantine d’autore e vigneti arricchiti da installazioni artistiche.

Tra le realtà raccontate figura proprio il Museo dell’Opera del Duomo di Pisa con il suo Bistrot. Le pagine dedicate al complesso ne descrivono le collezioni e l’allestimento, affiancando al percorso museale l’esperienza gastronomica con vista sulla Torre pendente.

La guida propone indirizzi, informazioni pratiche e illustrazioni, scegliendo di valorizzare l’originalità delle esperienze senza ricorrere a classifiche. Accanto ai luoghi più conosciuti trovano spazio trattorie, caffetterie, case-museo, ville storiche ed ex conventi aperti all’accoglienza.

Il volume è disponibile nelle librerie tradizionali e online al prezzo di 30 euro.

Last modified: Novembre 4, 2026