Written by Redazione• 10:19 am• Santa Luce, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

SANTA LUCE – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Santa Luce promuove l’iniziativa dal titolo “Mai più“, in programma mercoledì 25 novembre 2026 alle ore 17.00 presso la Sala “B. Niccolini” a Santa Luce.

L’appuntamento nasce in collaborazione con Sportello Vanessa e Società della Salute Valli Etrusche per offrire alla comunità un momento di riflessione, ascolto e impegno condiviso sul contrasto alla violenza di genere. L’incontro si aprirà con l’introduzione della sindaca di Santa Luce, Giamila Carli. A seguire interverranno la psichiatra Alba Calderoni, per un approfondimento clinico sul fenomeno, e la sociologa Maria Rosa Cranchi, il cui intervento si soffermerà in modo specifico sulle giovani generazioni, analizzando dinamiche, linguaggi e modelli relazionali dei più giovani. Parteciperanno inoltre Chiara Bianchi, responsabile dello Sportello Vanessa, centro d’ascolto e antiviolenza della Pubblica Assistenza di Rosignano Marittimo, e una rappresentanza del Centro Anti Violenza (CAV) della Società della Salute Valli Etrusche. Proprio con il CAV delle Valli Etrusche il confronto si concentrerà sul tema degli uomini maltrattanti, approfondendo il lavoro svolto sul territorio e l’importanza di intervenire anche all’origine dei comportamenti violenti per prevenire le recidive e tutelare le donne. Nel corso dell’iniziativa sarà dedicato un minuto di rumore a tutte le vittime di femminicidio. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa e a portare con sé qualcosa per fare rumore, trasformando la sala in uno spazio di partecipazione collettiva e visibilità. L’ingresso è rivolto a tutta la comunità..

Last modified: Novembre 21, 2026