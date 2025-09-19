A Porta a Lucca Ovest parte la sperimentazione dei cassonetti intelligenti per l’indifferenziata

Written by admin• 1:18 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Dopo Pratale e Gagno, anche nel quartiere di Porta a Lucca Ovest partirà, da ottobre, la sperimentazione per misurare i rifiuti indifferenziati delle utenze domestiche e non domestiche, primo passo verso la tariffazione puntuale.

Saranno installati 22 nuovi cassonetti intelligenti da 40 litri, ad accesso controllato tramite tessera o smartphone (app SIGMA GEOFOR), mentre la raccolta differenziata di carta, organico, multimateriale e vetro resterà invariata. I bidoni condominiali e i mastelli unifamiliari saranno rimossi e per le utenze singole il ritiro di pannolini e pannoloni sarà centralizzato nel cassonetto stradale.

La sperimentazione coinvolgerà 1.690 utenze (1.538 domestiche e 152 non domestiche) su circa trenta vie del quartiere. Saranno attivati controlli capillari per evitare abbandoni di rifiuti.

Assemblea informativa: martedì 23 settembre alle 17:30, aula PN3 del Polo didattico Porta Nuova (via Leonardo Da Vinci, 15), con consegna del calendario per il ritiro delle tessere.

Distribuzione tessere: dal 8 ottobre, in via Rindi angolo via Gobetti, via Tino da Camaino accanto alla CAMA, e via Falcone angolo via Consani, dalle 14:30 alle 18:30.

Chi non fosse ancora iscritto alla TARI può attivare il servizio presso SEPI (via Battisti 53, tel. 050220561) o online qui, e richiedere la tessera al call center Geofor (callcenter@geofor.it).

