A Pisa un weekend di musica da toccare: il 5 e 6 settembre torna la Mostra Mercato del Disco, Usato e da Collezione

Written by Redazione• 6:59 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

La 31a edizione a ingresso gratuito sotto le Logge dei Banchi

PISA – La grande musica su supporto fisico torna protagonista nel cuore di Pisa: sabato 5 e domenica 6 settembre, la suggestiva cornice delle Logge dei Banchi (Piazza XX Settembre) ospita la 31ª edizione della Mostra Mercato del Disco, Usato e da Collezione, storico appuntamento organizzato da Ganzo! Eventi Culturali e patrocinato dal Comune di Pisa, rivolto ai collezionisti e agli amanti del vinile e della musica, in tutte le sue forme.

Forte di una tradizione che supera ormai i trenta appuntamenti in città, la manifestazione richiamerà sotto le Logge dei Banchi una selezione dei migliori espositori e dealer specializzati provenienti da tutta Italia. Per tutto il fine settimana, appassionati, collezionisti storici e giovani curiosi potranno esplorare migliaia di pezzi: dai vinili 33 e 45 giri alle prime stampe d’epoca, dalle edizioni limitate e picture disc fino a un ricco assortimento di CD, Mix, memorabilia e originali gadget musicali.

L’offerta spazierà attraverso tutti i generi e le epoche sonore: dal rock classico al progressive italiano, dal metal al punk, passando per il jazz d’importazione, il soul, il funk, il blues, la musica elettronica, le colonne sonore e i grandi cantautori italiani. Un vasto campionario per tutti i gusti e tutte le tasche, per accontentare il collezionista più esigente e incuriosire i neofiti che si approcciano per la prima volta al mondo del vinile o che desiderano riscoprire sonorità e artisti che hanno fatto la storia.

Scopo della manifestazione è portare in città una mostra mercato del disco di qualità, accessibile a ingresso gratuito, e, al tempo stesso, creare uno spazio di aggregazione e scambio culturale autentico, mettendo in contatto un pubblico di appassionati con collezionisti ed espositori esperti.

Come in ogni edizione, spazio anche al servizio di valutazione e scambio: i visitatori sono invitati a portare i propri dischi e CD usati da casa per farli stimare dagli esperti presenti o per proporre scambi direttamente con gli standisti.

La 31a Mostra Mercato del Disco delle Logge dei Banchi Pisa sarà aperta sabato 5 e domenica 6 settembre, con orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 19:00 in entrambe le giornate, con ingresso all’area espositiva libero e gratuito.

Last modified: Settembre 1, 2026