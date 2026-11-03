A Pisa apre “Oasi di Luce”, il nuovo centro estetico nel cuore di Via Garibaldi

Written by Redazione• 12:11 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Una lunga esperienza professionale nel settore della bellezza si unisce all’innovazione nel campo del benessere per dare vita a una nuova realtà commerciale nel centro di Pisa. Ha aperto ufficialmente le sue porte in via Garibaldi 95/C il centro estetico “Oasi di Luce”, nato dall’iniziativa dell’imprenditrice Doriana Favale. Un’apertura festeggiata con il tradizionale taglio del nastro alla presenza dei rappresentanti di ConfCom Confcommercio Pisa Francesca Cagnoni, responsabile Area Credito e Arianna Gherardeschi, referente sindacale e dell’Assessore alle Attività Produttive, Commercio e Turismo Paolo Pesciatini.

La nuova struttura si distingue per una proposta formativa e di trattamenti fortemente innovativa, pensata per offrire un’esperienza di relax profondo e cura di sé. Accanto ai servizi di estetica di base e massaggi, “Oasi di Luce” si propone come primo centro in città a introdurre gli esclusivi rituali Head & Spa, oltre a trattamenti specialistici a base di marmellate cosmetiche e rituali al miele, concepiti per unire le proprietà nutritive degli ingredienti naturali al benessere psicofisico.

Dietro questo nuovo progetto c’è la passione e la solidità professionale di Doriana Favale, leccese di origine ma con una carriera trentennale da estetista radicata sul territorio. “Dopo tre decenni di lavoro e grande dedizione in questo settore, l’apertura di Oasi di Luce rappresenta il coronamento di un percorso umano e professionale molto importante” racconta la titolare. “L’obiettivo è quello di offrire alle persone non soltanto trattamenti estetici di qualità, ma un vero e proprio luogo di stacco e rigenerazione dalla routine quotidiana. Ho voluto portare a Pisa novità assolute come i rituali Head & Spa e la cosmesi a base di marmellate e miele, proponendo un’idea di bellezza che passa prima di tutto dalla cura profonda della persona”.

“Ogni nuova inaugurazione è un segnale di grande fiducia per il tessuto economico e sociale della nostra città” dichiara il Direttore di ConfCom Pisa, Federico Pieragnoli. “Quando a investire è una professionista con trent’anni di esperienza come Doriana Favale, il valore aggiunto per la comunità è ancora più forte: alla qualità dei servizi si uniscono competenza, visione e voglia di innovare.

“Le attività di vicinato rappresentano il cuore pulsante dei nostri centri storici, portando vitalità, decoro e presidio” ha sottolineato l’Assessore Paolo Pesciatini. “A Doriana e a tutto lo staff di Oasi di Luce vanno i nostri più sentiti auguri per questa nuova avventura imprenditoriale”.

Last modified: Novembre 3, 2026