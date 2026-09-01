A Nodica nasce “Arte Vocale Junior”: musica, gioco e crescita per bambini dai 4 ai 12 anni

Written by Redazione• 4:46 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Vecchiano

NODICA – Un nuovo percorso dedicato ai più piccoli prende il via a Nodica (Vecchiano), con l’obiettivo di avvicinare bambini e bambine al mondo della musica attraverso il canto, il gioco e la socialità. Si chiama “Arte Vocale Junior – Giromusicantondo” il progetto rivolto ai bambini dai 4 ai 12 anni, pensato per trasformare la musica in un’esperienza di crescita, condivisione e divertimento.

L’inaugurazione e la presentazione del progetto sono in programma sabato 5 settembre alle ore 18, presso i locali del Circolo “La Vasca Azzurra” a Nodica, in via del Serchio 2/10. Sarà l’occasione per conoscere da vicino il nuovo percorso, le sue attività e le modalità di partecipazione.

“Cantare, giocare, crescere… insieme!” è il messaggio che accompagna l’iniziativa. Il progetto punta infatti a utilizzare la musica non soltanto come attività artistica, ma anche come strumento educativo, capace di favorire la socializzazione, l’espressione personale, la creatività e la collaborazione tra i bambini.

Attraverso il canto e le attività musicali, i partecipanti potranno scoprire il piacere di stare insieme, imparare ad ascoltare gli altri e sviluppare le proprie capacità espressive in un ambiente pensato per loro.

Le lezioni di Arte Vocale Junior si terranno proprio presso i locali del Circolo “La Vasca Azzurra” di Nodica.

L’iniziativa è curata da Sonia Gambini per Arte Vocale Junior, con la collaborazione di Sabrina Benvenuti, e vuole rappresentare un nuovo spazio dedicato alla musica e alla crescita dei più piccoli.

📅 Sabato 5 settembre

🕕 Ore 18.00

📍 Circolo “La Vasca Azzurra” – Nodica, Via del Serchio 2/10

👧🧒 Per bambini dai 4 ai 12 anni

Per informazioni e iscrizioni: Sonia Gambini 338 3086698 – Sabrina Benvenuti 347 7801808.

Un appuntamento aperto alle famiglie per scoprire un nuovo modo di vivere la musica: con entusiasmo, creatività, amicizia e tanta voglia di stare insieme.

Last modified: Settembre 1, 2026