A Marina di Pisa torna “Spazzapnea – Operazione fondali puliti”

MARINA DI PISA- Domenica 8 giugno Marina di Pisa ospiterà la settima edizione di “Spazzapnea – Operazione fondali puliti”, la competizione nazionale di raccolta rifiuti in apnea che si svolgerà in contemporanea in nove città italiane. Il ritrovo è previsto alle ore 9 presso il Bagno Gorgona, da cui partirà la gara a squadre per pulire i fondali e le spiagge del litorale. La premiazione si terrà alle ore 16.

L’evento, promosso da Apnea Academy con il patrocinio di WWF SUB, si terrà anche a Genova, Ancona, Lerici, Marettimo, Bari-Torre a Mare, Torre del Greco, Ustica e Roma. A Marina di Pisa, l’organizzazione è curata da Centro Sub Pisa 20.20, con la collaborazione di Apnea Montecatini e il patrocinio del Comune di Pisa.

«“Spazzapnea” è un’occasione di sport, cittadinanza attiva e sensibilizzazione ambientale – ha dichiarato l’assessore all’ambiente Giulia Gambini –. Raccogliere rifiuti da costa e fondali è un’azione concreta e simbolica per la tutela dell’ecosistema marino, ma anche un messaggio educativo per tutti».

I partecipanti, divisi in squadre da tre, si sfideranno nella raccolta di rifiuti in apnea o a piedi lungo il litorale. Ogni squadra sarà dotata di dispositivi di sicurezza e materiale per la raccolta; per le immersioni è richiesto un brevetto valido. La gara durerà circa tre ore e si svolgerà in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani.

I rifiuti raccolti saranno pesati e classificati, con punteggi assegnati in base al loro impatto ambientale. I dati raccolti contribuiranno a progetti di Citizen science come SeaCleaner, Cupid 4Science e Plastic Pull per mappare e studiare l’inquinamento marino.

Dalla sua nascita nel 2018, Spazzapnea ha coinvolto oltre 2.000 partecipanti in 13 città, rimuovendo oltre 15 tonnellate di rifiuti. Al termine di ogni tappa, il tratto di mare interessato riceve simbolicamente la bandiera “Spazzapnea – Missione fondali puliti”.

Last modified: Giugno 5, 2025