A Lari il Pranzo Rosso: convivialità e tesseramento con l’associazione La Rossa

Written by Redazione• 1:23 pm• Casciana Terme Lari

Domenica 25 ottobre al Circolo ARCI, pranzo a offerta libera e assemblea dei soci. Prenotazioni entro venerdì 23

CASCIANA TERME LARI – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de l’Associazione La Rossa.

Una giornata dedicata alla convivialità, alla condivisione e alla solidarietà. Domenica 25 ottobre, alle 12.30, l’associazione La Rossa organizza il Pranzo Rosso di Tesseramento 2027 al Circolo ARCI di Lari, in via Porta Fiorentina 1.

Il pranzo sarà a offerta libera e comprenderà primo, secondo, dolce, pane, vino e acqua. Sarà disponibile anche un menù veg, da richiedere al momento della prenotazione.

Durante l’iniziativa interverranno rappresentanti di diverse realtà impegnate in mobilitazioni sociali. L’associazione presenterà inoltre un breve bilancio delle attività svolte nell’anno e le prime prospettive per il prossimo.

La tessera ARCI La Rossa 2026/2027 costerà 10 euro, mantenendo il prezzo invariato. Dopo il pranzo si svolgerà l’assemblea dei soci e delle socie 2027.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il 349 8488204 entro venerdì 23 ottobre. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito e sui canali social di Festa Rossa Lari.

Last modified: Ottobre 22, 2026