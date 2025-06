A Cascina sulla Tosco-Romagnola apre la Caffetteria “La Fermata”: un nuovo punto di riferimento per Marciana

Written by admin• 12:33 pm• Cascina, Attualità

PISA – Una nuova realtà apre le porte nel comune di Cascina: nasce la Caffetteria “La Fermata”, a Marciana in Via Tosco Romagnola n. 425. Un progetto ambizioso e una nuova sfida imprenditoriale portata avanti con determinazione da Chiara Paderi, salutata con il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Cascina Michelangelo Betti, della presidente di Confcommercio Cascina Cristiana Cappelli e del coordinatore Sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli.

“Abbiamo voluto ridare vita a questo locale, l’abbiamo riacceso, reso di nuovo accogliente e pieno di energia” racconta l’imprenditrice Chiara Paderi “Offriamo colazioni, pranzi, aperitivi e cene, e durante la stagione organizzeremo anche eventi serali con musica, per rendere ogni serata speciale. Ho già avuto altre esperienze come imprenditrice ma ora ho deciso di rimettermi in gioco”.

“Questo bar è sempre stato un punto di riferimento per la zona, mi è sempre piaciuto e ogni volta che ci passavo davanti lo guardavo con interesse. Quando ho visto che era in vendita, ho colto l’occasione. Sono molto emozionata e anche un po’ tesa all’inizio, ma credo molto in questo progetto” .

Entusiasta la presidente di Confcommercio Cascina Cristiana Cappelli: “L’apertura di una nuova attività è sempre motivo di gioia ed è un tassello prezioso che si aggiunge al mosaico del tessuto commerciale di Cascina. Mi auguro che iniziative come questa siano d’ispirazione per chi ha voglia di mettersi in gioco e intraprendere un proprio percorso. Ogni nuova apertura contribuisce a rendere più viva e accogliente la nostra comunità”.

“È un grande piacere partecipare al taglio del nastro di un bar storico per Marciana. C’è il cambio del nome, ma anche la continuità di un esercizio commerciale nato a sud della ferrovia e spostatosi sulla Tosco-Romagnola oltre 40 anni fa. Un punto di servizio importante non solo per i cittadini marcianesi. Auguro un buon lavoro e in bocca al lupo ai nuovi gestori” le congratulazioni del sindaco di Cascina Michelangelo Betti.

“Un indiscutibile segnale di vitalità per il territorio di Cascina. Chiara ha dimostrato coraggio e spirito d’iniziativa, qualità fondamentali per chi sceglie di investire. Come Confcommercio siamo orgogliosi di accompagnare e sostenere progetti come questo” afferma il coordinatore sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli.

Last modified: Giugno 21, 2025