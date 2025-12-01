Written by Dicembre 1, 2025 5:08 pm Pisa, Sport, Sport Home page

Inevitabile ed ennesima sconfitta per il CUS Pisa

Pisa (lunedì, 1 dicembre 2025) — Fra il 27 ed il 30 novembre sono scesi sul parquet tutti i team del territorio pisano che competono nei vari tornei di pallacanestro regionali ed interregionali, a parte lo Juve Pontedera che ha disputato la sua partita il 26 novembre, il Basket Volterra che giocherà il 2 dicembre e lo Sport IES Pisa ed i Castelfranco Frogs sq.B che disputeranno il loro incontro il 3 dicembre.

di Leonardo Miraglia

Questo i risultati degli incontri e le classifiche aggiornate:

Campionato B Interregionale maschile, conference Centro, division C

X giornata di andata

Etrusca San Miniato48-70Basket Cecina

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

X giornata di andata

Castelfranco Frogs62-68Valdicornia Basket
Libertas Lucca (disputata il 26 novembre dalle 21:15)70-59JP Bellaria
Basket Calcinaia72-74Cest. Audace Pescia
CUS Pisa73-80Gea Grosseto

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

VIII giornata di andata

Pallacanestro San Miniato78-60Basket 2002 Versilia
La Crocetta San Miniato45-48Scuola Basket Prato
Libertas Montale78-55Bellaria Cappuccini
Pontremoli Basket42-39Pallacanestro Valdera

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

VIII giornata di andata

Dinamo Rosignano36-86GMV Ghezzano
3/12 dalle 20:30US Livorno sq.BSport IES Pisa
Argentario Basket59-83Basket Ponsacco
Dream Baket Pisa79-62Etrusca San Miniato
2/12 dalle 21Basket Volterra Follonica Baket

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

V giornata di andata

Polisportiva VicarelloNPBasket Pomarance
CUS Pisa sq.BNPGMV Ghezzano sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

V giornata di andata

3/12 dalle 21:30CMB Pietrasanta B.Castelfranco Frogs sq.B
Basket Calcinaia sq.B88-79Pallacanestro Massa
Pallacanestro Valdera sq.B43-66Vicopisano Basket 2011
Audax Carrara73-67Isotopi Valdera

Info tratte da www.playbasket.it

Last modified: Dicembre 1, 2025
