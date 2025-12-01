Inevitabile ed ennesima sconfitta per il CUS Pisa

Pisa (lunedì, 1 dicembre 2025) — Fra il 27 ed il 30 novembre sono scesi sul parquet tutti i team del territorio pisano che competono nei vari tornei di pallacanestro regionali ed interregionali, a parte lo Juve Pontedera che ha disputato la sua partita il 26 novembre, il Basket Volterra che giocherà il 2 dicembre e lo Sport IES Pisa ed i Castelfranco Frogs sq.B che disputeranno il loro incontro il 3 dicembre.
di Leonardo Miraglia
Questo i risultati degli incontri e le classifiche aggiornate:
Campionato B Interregionale maschile, conference Centro, division C
X giornata di andata
|Etrusca San Miniato
|48-70
|Basket Cecina
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
X giornata di andata
|Castelfranco Frogs
|62-68
|Valdicornia Basket
|Libertas Lucca (disputata il 26 novembre dalle 21:15)
|70-59
|JP Bellaria
|Basket Calcinaia
|72-74
|Cest. Audace Pescia
|CUS Pisa
|73-80
|Gea Grosseto
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
VIII giornata di andata
|Pallacanestro San Miniato
|78-60
|Basket 2002 Versilia
|La Crocetta San Miniato
|45-48
|Scuola Basket Prato
|Libertas Montale
|78-55
|Bellaria Cappuccini
|Pontremoli Basket
|42-39
|Pallacanestro Valdera
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
VIII giornata di andata
|Dinamo Rosignano
|36-86
|GMV Ghezzano
|3/12 dalle 20:30
|US Livorno sq.B
|Sport IES Pisa
|Argentario Basket
|59-83
|Basket Ponsacco
|Dream Baket Pisa
|79-62
|Etrusca San Miniato
|2/12 dalle 21
|Basket Volterra
|Follonica Baket
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
V giornata di andata
|Polisportiva Vicarello
|NP
|Basket Pomarance
|CUS Pisa sq.B
|NP
|GMV Ghezzano sq.B
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
V giornata di andata
|3/12 dalle 21:30
|CMB Pietrasanta B.
|Castelfranco Frogs sq.B
|Basket Calcinaia sq.B
|88-79
|Pallacanestro Massa
|Pallacanestro Valdera sq.B
|43-66
|Vicopisano Basket 2011
|Audax Carrara
|73-67
|Isotopi Valdera
Info tratte da www.playbasket.itLast modified: Dicembre 1, 2025