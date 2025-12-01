Inevitabile ed ennesima sconfitta per il CUS Pisa

Written by Leonardo Miraglia• 5:08 pm• Pisa, Sport, Sport Home page

Pisa (lunedì, 1 dicembre 2025) — Fra il 27 ed il 30 novembre sono scesi sul parquet tutti i team del territorio pisano che competono nei vari tornei di pallacanestro regionali ed interregionali, a parte lo Juve Pontedera che ha disputato la sua partita il 26 novembre, il Basket Volterra che giocherà il 2 dicembre e lo Sport IES Pisa ed i Castelfranco Frogs sq.B che disputeranno il loro incontro il 3 dicembre.

di Leonardo Miraglia

Questo i risultati degli incontri e le classifiche aggiornate:

Campionato B Interregionale maschile, conference Centro, division C

X giornata di andata

Etrusca San Miniato 48-70 Basket Cecina

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

X giornata di andata

Castelfranco Frogs 62-68 Valdicornia Basket Libertas Lucca (disputata il 26 novembre dalle 21:15) 70-59 JP Bellaria Basket Calcinaia 72-74 Cest. Audace Pescia CUS Pisa 73-80 Gea Grosseto

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

VIII giornata di andata

Pallacanestro San Miniato 78-60 Basket 2002 Versilia La Crocetta San Miniato 45-48 Scuola Basket Prato Libertas Montale 78-55 Bellaria Cappuccini Pontremoli Basket 42-39 Pallacanestro Valdera

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

VIII giornata di andata

Dinamo Rosignano 36-86 GMV Ghezzano 3/12 dalle 20:30 US Livorno sq.B Sport IES Pisa Argentario Basket 59-83 Basket Ponsacco Dream Baket Pisa 79-62 Etrusca San Miniato 2/12 dalle 21 Basket Volterra Follonica Baket

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

V giornata di andata

Polisportiva Vicarello NP Basket Pomarance CUS Pisa sq.B NP GMV Ghezzano sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

V giornata di andata

3/12 dalle 21:30 CMB Pietrasanta B. Castelfranco Frogs sq.B Basket Calcinaia sq.B 88-79 Pallacanestro Massa Pallacanestro Valdera sq.B 43-66 Vicopisano Basket 2011 Audax Carrara 73-67 Isotopi Valdera

Info tratte da www.playbasket.it

Last modified: Dicembre 1, 2025