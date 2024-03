8 Marzo. Al via il cartellone “Marzo delle donne” con la consegna delle mimose alle dipendenti comunali 

Scritto da admin• 6:32 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Si è tenuta nella mattinata di martedì 8 marzo presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti la distribuzione della mimosa e gli auguri alle dipendenti del Comune di Pisa in occasione della giornata dell’8 marzo. Il sindaco Michele Conti e l’assessore alle pari opportunità Gabriella Porcaro hanno preso parte all’evento distribuendo i simboli della mimosa. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alle pari opportunità del Comune, fa parte del cartellone di iniziative “Marzo delle donne”.

Successivamente, l’assessore Porcaro ha visitato le detenute e le dipendenti della casa circondariale Don Bosco. Nel pomeriggio sono proseguiti gli altri eventi del programma, che continuerà con varie iniziative per tutto il mese di marzo fino al 6 aprile (il programma completo è disponibile sul sito web del Comune di Pisa).

“L’obiettivo della giornata – ha dichiarato l’assessore Gabriella Porcaro – è quello di celebrare e riflettere sulle pari opportunità. Le donne che ci hanno preceduto hanno lottato per l’emancipazione in tutti i settori della vita, ma ancora oggi le pari opportunità non sono pienamente affermate. Desidero lavorare insieme a voi per pianificare azioni concrete al fine di colmare questo divario di genere. Le donne possiedono grandi capacità, talento ed energia, e sono in grado di coniugare ragione e sentimento. È quindi importante che possano contribuire appieno nel mondo del lavoro, dove questa disparità di opportunità è ancora presente. Ringrazio tutte voi per il vostro prezioso contributo all’interno del Comune, che consente all’amministrazione di essere vicina ai cittadini“, ha concluso Porcaro.

Last modified: Marzo 9, 2024