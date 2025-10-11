Promozione ed Eccellenza affrontano la quinta giornata

PISA – Domenica 12 ottobre si terranno gli incontri della V giornata dei campionati di Eccellenza e Promozione Toscana.
di Leonardo Miraglia
Questi i match che avranno come protagoniste le squadre della zona pisana:
Eccellenza Toscana
Girone A
dalle 15
- Cenaia 1969 vs Pro Livorno 1919 Sorgenti
- Fratres Perignano 2019 vs Fucecchio
- San Giuliano vs Castelnuovo Garfagnana
Promozione Toscana
Girone A
dalle 15:30
- Urbino Taccola vs Montelupo
Girone B
dalle 15:30
- Colli Marittimi vs Mobilieri Ponsacco
- Cuoiopelli vs Cerbaia
- Ginestra Fiorentina vs San Miniato Basso Calcio
- Saline vs Orbetello
