Promozione ed Eccellenza affrontano la quinta giornata

PISA – Domenica 12 ottobre si terranno gli incontri della V giornata dei campionati di Eccellenza e Promozione Toscana.

di Leonardo Miraglia

Questi i match che avranno come protagoniste le squadre della zona pisana:

Eccellenza Toscana

Girone A

dalle 15

  • Cenaia 1969 vs Pro Livorno 1919 Sorgenti
  • Fratres Perignano 2019 vs Fucecchio
  • San Giuliano vs Castelnuovo Garfagnana

Promozione Toscana

Girone A

dalle 15:30

  • Urbino Taccola vs Montelupo

Girone B

dalle 15:30

  • Colli Marittimi vs Mobilieri Ponsacco
  • Cuoiopelli vs Cerbaia
  • Ginestra Fiorentina vs San Miniato Basso Calcio
  • Saline vs Orbetello

dati a cura di www.tuttocampo.it

