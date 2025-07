Prosegue la campagna di disinfestazione nel Comune di Cascina

Written by admin• 1:55 pm• Cascina, Attualità

CASCINA – Prosegue la campagna di disinfestazione da zanzare nonché il servizio di derattizzazione programmati dal Comune di Cascina anche per il 2025, come per tutti gli anni precedenti.

I trattamenti messi in calendario prevedono interventi contro le larve con l’impiego di insetticidi biologici che non hanno effetti sulle api. Trattamenti adulticidi vengono eseguiti esclusivamente in casi eccezionali, come da disposizione di legge (info e calendario delle disinfestazioni al link https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/disinfestazione-e-derattizzazione?fbclid=IwY2xjawLu9yxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBJRmk0RUpnWkZMbDdGTUNGAR5z8SwDFF3MH4NxIfhGQkrM_sYSU2LHdCLPvVqguaiIlxccRqgW9wiKZ2rJUA_aem_jufgd_5bbI5VuhoSke877A).

Le arbovirosi, malattie trasmesse da zanzare e altri vettori, che comprendono Chikungunya, Febbre Dengue, infezione da Zika virus, malattia da West Nile, infezione da virus Usutu e infezione da Virus Toscana, rappresentano un rilevante problema di sanità pubblica che interessa anche il territorio toscano. Negli ultimi anni, infatti, per alcune di queste malattie sono stati registrati casi sia autoctoni che importati ed è stato osservato un progressivo aumento delle segnalazioni. Recentemente il Ministero della Salute ha emanato due circolari, nelle quali ha richiamato l’attenzione sulle misure di prevenzione e contrasto vettoriale da intraprendere, visto l’aumento di casi di arbovirosi e di una maggiore circolazione dei virus che le causano. La Regione Toscana ha adottato il proprio Piano di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi, in linea con i contenuti del relativo Piano Nazionale (PNA) 2020-2025, che individua specifiche azioni da intraprendere da parte dei vari Enti interessati, tra cui i Comuni. Inoltre con la DGR 411/2023 ha approvato il Piano regionale di sorveglianza West Nile Disease, Usutu ed altre Arbovirosi. Da sottolineare la pericolosità delle zanzare e l’importanza di adottare misure di prevenzione nelle aree private, comportamenti corretti e adeguate precauzioni per contenere la diffusione e prevenire le malattie da puntura.

Last modified: Luglio 24, 2025