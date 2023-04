52 Posti auto a sosta gratuita nell’area della stazione centrale: accordo Comune, Pisamo e Metropark

Scritto da admin• 1:11 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Il Comune di Pisa, Pisamo e Metropark, società del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane, hanno siglato un importante accordo per mettere a disposizione dei residenti del quartiere Sant’Antonio di Pisa, nell’area di piazza della Stazione, una area parcheggio gratuita.

INTESA – L’intesa tra Comune di Pisa, Pisamo e Metroparkprevede di riservare gratuitamente ai residenti 52 posti auto dell’area parcheggio in Via Quarantola, per mitigare la penalizzazione che gli abitanti della zona Stazione vivono per il nuovo assetto viario. Nelle prossime settimane infatti verrà realizzato un nuovo impianto di controllo accessi che gestirà i 52 posti auto e i residenti potranno fare richiesta, con modalità che saranno comunicate successivamente, di accedere liberamente. Inoltre, nella zona della stazione sarà aumentato lo spazio kiss & ride (fermata e discesa) di sosta gratuita da 15′ a 30′.

RIQUALIFICAZIONE – Grazie all’accordo è attualmente in corso un grande intervento di riqualificazione dell’area di piazza della Stazione a Pisa, la principale porta di accesso alla città, i cui lavori sono affidati alle ditte Cemes Spa, CLD Strade Srl e Impresa Forti Spa. Gli interventi, partiti lo scorso agosto, mirano a cambiare volto al quartiere e a viale Gramsci. Nella piazza infatti è stata ripensata la mobilità e le modalità di sosta della auto, con la creazione di nuovi posti e di percorsi dedicati per i taxi, ottimizzando le fermate per gli utenti e lo snellimento del traffico con la realizzazione di una nuova corsia di sorpasso. L’intervento, che terminerà entro la primavera, è volto a rendere più agevole la vita ai cittadini del quartiere, recuperando la zona Stazione a luogo di incontro e socialità.

BOTTONE – “C’è molta soddisfazione per aver trovato l’accordo con Metropark – dichiara l’amministratore unico di Pisamo Andrea Bottone -. Abbiamo dimostrato la nostra determinazione nel dare una risposta concreta a problemi che la cittadinanza sente molto. Ringrazio il sindaco e l’amministrazione comunale per la fiducia che ci permette di andare avanti con il nostro lavoro al meglio delle nostre possibilità”.

METROPARK – “I parcheggi di Metropark ricoprono un ruolo fondamentale nella transizione verso un nuovo modello di mobilità più sostenibile e condivisa – commenta Francesco Parlato, Amministratore Delegato di Metropark – oltre a rafforzare il ruolo della stazione come hub multi-servizi. I nostri spazi sono tutti concepiti come poli dal valore culturale, sociale ed economico a basso impatto ambientale. Per questo Metropark si impegna costantemente per il miglioramento della qualità e della quantità delle prestazioni offrendo servizi ancillari alla sosta su tutto il territorio nazionale”.

Last modified: Aprile 4, 2023