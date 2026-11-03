4 novembre a Pisa, cerimonie per l’Unità Nazionale e le Forze Armate

Alzabandiera sul Ponte di Mezzo alle 8.30, poi gli omaggi ai Caduti in città e sul Litorale. Alle 18.30 il concerto della Società Filarmonica Pisana
PISA – Pisa celebra mercoledì 4 novembre il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate con un programma promosso da Prefettura, Comune, Presidio Militare e Provincia di Pisa.
Alle cerimonie interverranno la prefetta Maria Luisa D’Alessandro, il comandante del Presidio Militare colonnello Fabio De Michele, il sindaco Michele Conti e il presidente della Provincia Massimiliano Angori.
La giornata inizierà alle 8.30 sul Ponte di Mezzo con l’alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno Nazionale. Seguiranno le deposizioni delle corone di alloro nei luoghi dedicati alla memoria dei Caduti:
- ore 9.30: Cappella ai Caduti, in piazza Santa Caterina;
- ore 10: Giardino dei Caduti di Laconi, in via Carlo Del Prete;
- ore 10.40: monumento ai Caduti di Marina di Pisa, in largo Betti;
- ore 11.10: monumento ai Caduti di Nassiriya, a Tirrenia;
- ore 11.30: monumento ai Caduti della Grande Guerra, a San Piero a Grado.
Nel pomeriggio, alle 15.30 sul Ponte di Mezzo, si terrà la cerimonia dell’ammainabandiera.
Le celebrazioni si concluderanno alle 18.30 alle Logge di Banchi con il concerto della Società Filarmonica Pisana.Last modified: Novembre 3, 2026